Jade Picon lança nova coleção de roupas de marca própria

Jade Picon lança nesta segunda-feira, 13, a nova coleção de Jade², em coquetel na capital paulista para convidados. A atriz, influenciadora e empresária criou a marca de roupas em 2019, após ter estudado moda no Instituto Marangoni, escola particular italiana de moda e design.

'Precious Heart' é inspirada nas cores dos olhos de Jade e traz uma linha completa de peças athleisure, tendência que une o conforto das roupas esportivas a uma moda streetwear, o que permite uma versatilidade de looks para o dia a dia. Entre as peças, constam opções de biquínis, maiôs com recortes diferenciados, vestidos, conjuntos e moletom.

Segundo Picon, a coleção é uma continuação de 'Eyes on You'. "Inicialmente, desenvolvemos uma estampa com os meus olhos, a partir de uma imagem de fora deles. Agora, é como um mergulho para dentro, com cores e texturas também presentes em pedras preciosas. Tem azul, tem verde, é uma coleção bem solar", explica.

O evento em São Paulo é considerado o primeiro promovido pela marca e promete uma exposição exclusiva das peças da coleção para os 100 convidados que são aguardados na noite. No mesmo dia, será realizado o lançamento oficial da 'Precious Heart' no site da marca, para todo o público.

“Estou muito feliz. É um evento divertido e cheio de estilo, que mostra um pouco do DNA de Jade²", destaca a empresária, que ainda anunciará a coleção em outras cidades.