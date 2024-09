Champions League: Warner contrata Pedro Certezas como 'gerente do migué'

No espaço Priceless Mastercard, localizado na região central de São Paulo, em frente à Prefeitura, a Warner, por meio de sua plataforma de streaming, Max, convidou jornalistas e influenciadores para um coquetel de lançamento da nova temporada da Champions League 2024/25, que teve início na última terça-feira, 17. Entre as novidades, está o novo formato do campeonato, que contará com 36 equipes, 204 partidas, e a maior premiação da história, podendo chegar a R$ 1 bilhão para a equipe vencedora.

Como todos os jogos serão transmitidos pela Max, a equipe da Warner precisou reforçar seu time e aproveitou a oportunidade para apresentar as novas contratações. Entre os novatos, está Pedro Certezas, que assumirá o cargo de 'gerente do migué', função que o criador de conteúdo desempenhará em entregas digitais. Para entender mais sobre as novidades, conversei com Clara Volpi, diretora de marketing da Warner Bros. Discovery, e com o próprio Pedro Certezas.

A TNT Sports, braço esportivo do grupo, realiza a cobertura completa da UEFA Champions League pela décima temporada consecutiva. Os canais TNT e Space transmitem partidas selecionadas, enquanto a Max exibe todos os jogos do torneio continental. Além do já experiente time de transmissão, que conta com André Henning, Jorge Iggor, Taynah Espinoza, Vitor Sergio Rodrigues, Bruno Formiga, Mauro Beting, Ricardinho Martins, Giovanna Kill, Marcelo Bechler, Tati Mantovani, Clara Albuquerque, Fred Caldeira, Arthur Quezada, Octavio Neto, Victor Lopez, Rodrigo Fragoso, Otávio Rodrigues e Piero Fiorelli, novos rostos chegam para reforçar a cobertura.

Os narradores Rodrigo Bitar, Ennio Ricanelo e Aldo Luiz, que integraram o elenco da TNT Sports na última edição do torneio continental, retornam para a atual temporada. Babi Micheletto, Luiz Carlos Jr., Anderson Gonçalves, André Bastos, Ivan Drago, Raí Monteiro e Márcio Reis serão novos rostos que atuarão nas transmissões via streaming e TV.

Lançamento

Não foi só o time da TNT que mudou, a Champions League também está de cara nova, com um formato inédito e a maior premiação da história do torneio. A principal mudança é o fim da fase de grupos, que existiu até a última temporada. Agora, com o acréscimo de quatro clubes, 36 times vão se enfrentar no formato de 'liga', ou seja, cada equipe disputará oito partidas, metade como mandante e metade como visitante. As novidades foram apresentadas em formato de quiz. Bruno Formiga e Jorge Iggor fizeram perguntas, e quem acertou ganhou um brinde durante o evento de lançamento.

No coquetel, a organização convidou influenciadores digitais que atuam como parceiros de conteúdo e ajudam a divulgar as novidades do campeonato transmitido pela Warner, além de apresentar o vídeo de lançamento. "Nesta nova campanha, quisemos trazer um conceito bem simples e direto. Havia tanta coisa de qualidade em mãos que não precisávamos sofisticar muito. A Champions realmente está oferecendo muito mais: um campeonato mais longo, com mais clássicos, mais jogos, mais gols e mais emoções", diz Volpi.

“Gerente do Migué”

Com ampla presença nas redes sociais e uma forte ligação com Casemiro, rosto e nome da Cazé TV, da Livemode, Pedro Certezas acumula mais de meio milhão de seguidores nas redes e assumirá a responsabilidade de se conectar com o público que busca a 'zoeira', ou seja, o entretenimento que vai além dos números e análises de jogo.

"O que mais gosto no futebol não é a estatística, que é o que o Bruno Formiga adora. O que mais gosto é realmente o contato com as pessoas que são parecidas comigo, que dão 'migué' para ver jogo no trabalho. E a parte que realmente acho mais legal, antes de trabalhar com esportes, é a resenha. Então, estou só fazendo algo que nem parece trabalho para mim, essa é a verdade", destaca Certezas.

Para a diretora de marketing da Warner Bros. Discovery, a ideia de contar com Pedro Certezas é estreitar ainda mais a relação com o fã da Champions. Sem revelar todas as novidades que ocorrerão ao longo do campeonato, cuja final está programada para 31 de maio de 2025, na Alemanha, ela destaca que Certezas irá produzir conteúdos e lives para promover um maior engajamento com o público.

"Pedro Certezas foi uma escolha muito acertada, porque queríamos alguém conectado ao mundo do futebol e que dialogasse bem com esse público, mas que não precisasse, necessariamente, ser do meio futebolístico. Queríamos alguém com bom humor e boas sacadas, algo que quem domina o 'migué' faz muito bem. Estamos muito satisfeitos com essa nova contratação", diz a diretora.

Ela ainda ressalta que os jogos acontecem à tarde, no meio do expediente de trabalho, o que justifica a conexão com o conceito de 'migué', gíria popular para quem dá desculpas para fazer ou evitar algo.

Mais jogos, mais marcas e mais tudo

Com o constante aumento do número de partidas nas competições de futebol, como a Copa do Mundo de Futebol masculina, que em 2026 contará com 48 seleções, e o novo Mundial de Clubes da Fifa, com 32 equipes de todo o mundo, a Champions League também oferece mais oportunidades para patrocinadores.

Atualmente, os parceiros globais da maior competição europeia são: Heineken, PlayStation, Lay’s, FedEx, Mastercard, crypto.com, Just Eat e Qatar Airways.

A Warner não fica atrás e já fechou com seus patrocinadores. Claro, C6, Hoteis.com, Haleon, Ipiranga e Stellantis, além de três casas de apostas — Betnacional, Betano e Superbet — são as empresas confirmadas para esta temporada.