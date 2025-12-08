IAB Brasil lança guias sobre áudio digital e podcasting no plano de mídia

O IAB Brasil lança nesta segunda-feira, 8, dois guias que detalham como o áudio digital e o podcasting passaram a ocupar posição estratégica no planejamento de mídia. A publicação ocorre em um momento em que marcas ampliam investimentos nesses canais e buscam métricas, padronização e práticas que integrem áudio às demais plataformas.

Os materiais — “Áudio e Podcasting no Plano de Mídia” e “O Futuro Interativo do Áudio na Publicidade” — reúnem dados de consumo, sinergias entre formatos, referências produzidas pelo IAB US e orientações práticas para profissionais de publicidade, marketing, tecnologia e comunicação.

Integração entre áudio, CTV e outras mídias

O manual “Áudio e Podcasting no Plano de Mídia” apresenta evidências de como o áudio digital pode ser incorporado à jornada do consumidor em conjunto com outras mídias. O IAB afirma que o guia destaca “as sinergias entre áudio digital, CTV e outras mídias, mostrando como a combinação de formatos amplia alcance, lembrança e eficiência ao longo da jornada do consumidor”.

O documento também sistematiza dados de mensuração, modelos de atribuição e análises de atenção, além de trazer caminhos para integrar inventários de áudio a campanhas omnicanal. A publicação é uma tradução e adaptação do conteúdo produzido pelo IAB US, em colaboração com o Grupo de Trabalho de Áudio Digital do IAB Brasil.

IA generativa e assistentes de voz no centro da relação entre marcas e usuários

O segundo guia, “O Futuro Interativo do Áudio na Publicidade”, examina mudanças tecnológicas que reposicionam o áudio no mercado. Segundo o IAB, o documento “aprofunda como a IA generativa e os assistentes de voz estão reposicionando o áudio como ponto central da relação entre pessoas, marcas e tecnologia”.

O material reúne dados sobre expansão de interações por voz, resultados de anúncios de áudio interativo e avanços do comércio conversacional. Também apresenta cenários de adoção de interfaces baseadas em linguagem natural, que alteram a maneira como consumidores descobrem, avaliam e compram produtos.

Impacto para profissionais e empresas

Segundo o IAB, os conteúdos são direcionados a anunciantes, agências, veículos e empresas de tecnologia que buscam integrar áudio digital às decisões de planejamento. Em nota, a instituição afirma que os materiais têm como objetivo ajudar marcas a “integrar canais, elevar atenção, aprimorar mensuração e melhorar o desempenho em campanhas omnicanal”.

Os guias também são indicados a estudantes e docentes interessados em compreender fundamentos técnicos e estratégicos do áudio no ambiente digital. Ambos os materais estão disponíveis para download no site da entidade.