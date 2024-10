Governo atualiza lista bets liberadas no Brasil; patrocinador do Corinthians segue fora

O Ministério da Fazenda atualizou na noite da última quarta-feira, 2, a lista com as empresas de apostas esportivas de cotas fixas, bets e sites autorizados a operar no Brasil ao menos até o fim de 2024. A primeira versão do documento havia sido divulgada na noite de terça-feira, 1°.

Agora, deve ser considerada correta apenas a nova versão da relação de nomes que nesse momento contém 93 empresas com respectivamente 2025 bets. Na lista dos estados, constam 18 empresas.

A mudança foi realizada para incluir quatro empresas que seguiram as orientações do governo para se adequarem às novas regras e que haviam ficado de fora devido a um erro no sistema de recepção das notificações.

Empresas solicitaram autorização para funcionar