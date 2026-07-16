Efeito Haaland? Busca por curso de norueguês cresce 122% no Duolingo durante a Copa

Entre as lembranças que a Copa do Mundo 2026 nos deixará, certamente a atuação da Seleção Norueguesa é uma delas. Além de serem os responsáveis pela eliminação do Brasil nas oitavas de final, os noruegueses chamaram a atenção do mundo com a comemoração no estilo remada viking, celebraram (muito) a campanha que levou o país às quartas de final e ajudaram a transformar Erling Haaland em um fenômeno nas redes sociais.

A "onda norueguesa" chegou, inclusive, no Duolingo. Dados da empresa mostram que o curso de norueguês foi o que mais cresceu entre os brasileiros durante o torneio. Segundo a plataforma, o número de usuários ativos diários que praticam o idioma no aplicativo aumentou 122% no Brasil.

Segundo a empresa, o número representa o maior crescimento entre todos os idiomas monitorados no período. De acordo com o Duolingo, foram comparados os dados registraddos nas duas semanas anteriores ao início da Copa (28 de maio a 10 de junho) com números coletados até o dia 13 de julho.

"Grandes acontecimentos, como a Copa do Mundo, despertam a curiosidade das pessoas por novos idiomas e culturas. Muitas vezes, esse interesse nasce de um momento específico e se transforma na porta de entrada para uma jornada de aprendizado", avalia Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo no Brasil.

Haitiano e japonês também registram alta

A plataforma também destaca que o movimento não ficou restrito ao idioma da Noruega. De acordo com o Duolingo, o haitiano registrou aumento de 35% entre usuários brasileiros, enquanto o japonês cresceu 14% no mesmo período.

Segundo a empresa, as buscas acompanham o interesse despertado por seleções, atletas e histórias que ganharam destaque ao longo da competição, especialmente entre equipes que enfrentaram o Brasil.

"No Duolingo, acreditamos que toda motivação é uma oportunidade para aprender. Além de desenvolver novas habilidades, amplia o repertório cultural, estimula o desenvolvimento cognitivo e cria possibilidades pessoais e profissionais. Ver esse movimento do interesse nos idiomas durante a Copa reforça nossa missão de tornar a educação acessível para todos", conclui a executiva.