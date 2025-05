Havaianas e Dolce&Gabbana retomam parceria com nova coleção limitada de chinelos

Havaianas e Dolce&Gabbana lançam nesta quarta-feira, 14, a segunda edição de sua colaboração global. A nova coleção reúne seis modelos de chinelos, distribuídos em três linhas diferentes e será vendida nos sites das duas marcas, nas flagships e pop-up stores da marca da Alpargatas, além de lojas selecionadas ao redor do mundo.

A coleção é dividida em três histórias: boho, que apresenta uma plataforma em formato exclusivo, nas cores preto e rosé, com tiras de macramê e solado tratorado; florais e estampas tropicais com detalhes feitos à mão, inspirados no artesanato brasileiro; e uma evolução da estampa animal print da primeira edição, agora com tiras de pele sintética, em referência à estética da grife italiana.

Os modelos desta segunda colaboração trazem quatro estampas que são assinatura da Dolce&Gabbana. Entre os Clássicos, o animal print aparece nas versões Leopard e Zebra, com padronagens que cobrem toda a extensão dos chinelos. Na linha Botânicos, as estampas remetem a elementos naturais e decoram os modelos tradicionais da Havaianas: um buquê vibrante em Florais e folhas de bananeira em Banano.

Cada par tem o logo metálico da Havaianas e um pin exclusivo da Dolce&Gabbana nas tiras. A embalagem premium tem laminação fosca, estampas metálicas e detalhes dourados, seguindo o estilo da marca italiana. Os preços variam de R$ 399,99 a R$ 599,99.

O lançamento faz parte da estratégia da Havaianas de ampliar o uso dos chinelos para além do contexto sazonal. Tradicionalmente associados a momentos de lazer e férias, os modelos passam a ocupar espaço também no vestuário urbano e nas passarelas. A marca aposta na colaboração para reforçar o posicionamento dos chinelos como itens de moda e ampliar sua presença em diferentes ocasiões de uso.

A primeira colaboração entre Havaianas e Dolce&Gabbana foi lançada no ano passado e teve os produtos esgotados em menos de 48 horas. A nova edição mantém a proposta de reunir o design da marca brasileira à estética da grife italiana, com atualizações de materiais e formatos.

Voltada ao público que acompanha moda e consome produtos de edição limitada, a parceria também faz parte da estratégia de internacionalização da Havaianas, que tem investido em colaborações com grifes e estilistas.