Havaianas e Dolce&Gabbana lançam coleção exclusiva de chinelos; saiba quanto custa

As colaborações entre marcas, conhecidas como collabs, são uma estratégia poderosa no mundo do marketing para alcançar novos públicos e reforçar a imagem das empresas. Nesta terça-feira, 11, a Havaianas, reconhecida por sua expertise nessa área, anunciou uma nova parceria, desta vez, com a grife Dolce&Gabbana. As marcas vão lançar uma edição limitada de chinelos que une o lifestyle brasileiro com a criatividade italiana.

Para a coleção, foram criados quatro estilos do modelo havaianas Top, que trazem algumas das estampas mais importantes de Dolce&Gabbana, separadas em duas famílias: “Clássicos”, apresentando a energia atemporal e selvagem do modelo leopardo e o preto e branco elegante da zebra; e “Ícones”, com a intensidade azul e branca das maiólicas italianas no modelo blu mediterraneo e a tradição siciliana e multicolorida do carretto siciliano.

Os produtos contam com acabamento de veludo estampado nas tiras, logotipo metálico de havaianas e um exclusivo pin perolado Dolce&Gabbana. A embalagem das novas sandálias complementa com sofisticação a experiência proporcionada pela união das duas marcas, com o estilo característico da marca italiana, exibindo uma mistura de laminação fosca, estampas metálicas e detalhes dourados.

Em comunicado à imprensa, a Havaianas destacou que a parceria evidencia a versatilidade da empresa em atender a uma ampla gama de públicos, inclusive os consumidores de marcas de luxo, reforçando sua posição no cenário da moda.

Quanto custa a nova Havaianas em parceria com a Dolce&Gabbana?

A coleção exclusiva de chinelos feita pela Havaianas em parceria com a Dolce&Gabbana estará disponível para o público a partir do dia 13 de junho de 2024, no site da marca brasileira e em algumas lojas em São Paulo e ao redor do mundo.

R$ 349,99 e a compra nas lojas físicas será limitada a dois pares por CPF. Para participar da pré-venda é preciso se cadastrar no O preço do chinelo custae a compra nas lojas físicas será limitada a dois pares por CPF. Para participar da pré-venda é preciso se cadastrar no link

Confira abaixo fotos da coleção