Haskell inova e aposta em collab inédita com Doce de Leite Viçosa

A Haskell, indústria mineira reconhecida nacionalmente por seus produtos capilares, lança neste mês a coleção mais ousada de sua história. A collab com o Doce de Leite Viçosa — eleito nove vezes o melhor do Brasil — marca a entrada da empresa também no mercado de cuidados corporais e labiais, com uma linha que aposta na fragrância gourmand, que traduz aromas comestíveis e evocam sensações afetivas.

A novidade, lançada em edição limitada, reforça o crescente apelo do marketing sensorial no setor de beleza e acompanha a expansão do mercado no país. Segundo a consultoria Mordor Intelligence, o segmento brasileiro de produtos de beleza e cuidados pessoais é estimado em US$ 33,14 bilhões em 2024 e deve alcançar US$ 44,03 bilhões até 2029.

“Celebrar os 25 anos da Haskell com uma collab inédita é reafirmar nossas raízes. Ao lado do Doce de Leite Viçosa, unimos tradição e empreendedorismo mineiro para lançar uma linha que conecta afeto, identidade regional e inovação em beleza”, afirma Ana Márcia Sena, CEO da Haskell Cosméticos.

Sensações que geram conexão

A coleção conta com seis produtos veganos — produzidos sem ingredientes de origem animal — e que unem tecnologia cosmética e identidade regional. É a primeira vez que a Haskell ultrapassa sua categoria original para lançar itens como hidratante corporal, esfoliante, body & hair splash e lip balm, além de xampu e máscara de tratamento.

Segundo a diretora de marketing da empresa, Mayara Araújo, a inspiração para a collab nasceu da busca por uma conexão emocional com os consumidores.

“Nosso objetivo foi unir o poder da memória olfativa ao ritual de beleza. Transformamos o sabor mais querido de Minas Gerais, o doce de leite, em textura e perfume para uma experiência cosmética completa”, afirma.

A fragrância dos produtos, desenvolvida internamente, remete ao doce de leite de forma sutil, com notas suaves e adocicadas. O resultado, segundo a Haskell, é um aroma que estimula o relaxamento e desperta sensações ligadas ao prazer e ao conforto emocional.

Do ponto de vista técnico, os produtos foram formulados com ativos reconhecidos pela indústria cosmética, como leite vegetal, manteiga de karité e D-pantenol. A empresa destaca a presença de texturas densas, cores quentes e cremosidade visível, pensadas para simular o aspecto do doce de leite sem comprometer a eficácia dos tratamentos.

No esfoliante corporal, por exemplo, partículas naturais fazem a limpeza da pele ao mesmo tempo que mantêm a hidratação. O lip balm traz manteiga de karité e um leve brilho, enquanto o body & hair splash possui fixação suave para uso diário, inclusive nos cabelos.

De olho na geração Z

Mais do que uma ação comemorativa aos 25 anos da Haskell, a nova coleção representa um realinhamento da estratégia de inovação da empresa, mirando públicos mais jovens. A marca tem investido no TikTok como principal plataforma de engajamento com a geração Z — público que responde por grande parte da demanda de produtos com valor simbólico, sensorial e visual.

“Essa geração tem se tornado grandes consumidores do varejo. Eles são altamente conectados à tendência gourmand, e as marcas vendem não só produtos, mas experiências completas”, analisa

Para conversar diretamente com esse público, a Haskell tem priorizado campanhas com linguagem acessível e estética pop, que impulsionam o consumo e estimulam a viralização de novos produtos. A estratégia tem dado certo: os conteúdos da marca chegam a ter mais de 2 milhões de curtidas no TikTok.

A diretora ainda destaca que, para além do consumidor final, a collab reforça a posição da Haskell nos canais em que atua. A nova coleção será vendida em redes de farmácias, perfumarias, supermercados, lojas multimarcas e no e-commerce da Haskell a partir de agosto.