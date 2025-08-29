Marketing

Apresentado por HASKELL

Haskell inova e aposta em collab inédita com Doce de Leite Viçosa

Parceria amplia portfólio da empresa de cosméticos e marca a sua entrada no mercado de produtos sensoriais para cabelo, corpo e lábios

Haskell e Viçosa: collab une memória afetiva e inovação no setor de cosméticos (Haskell/Divulgação)

Haskell e Viçosa: collab une memória afetiva e inovação no setor de cosméticos (Haskell/Divulgação)

EXAME Solutions
EXAME Solutions

EXAME Solutions

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 16h53.

Última atualização em 29 de agosto de 2025 às 16h54.

A Haskell, indústria mineira reconhecida nacionalmente por seus produtos capilares, lança neste mês a coleção mais ousada de sua história. A collab com o Doce de Leite Viçosa — eleito nove vezes o melhor do Brasil — marca a entrada da empresa também no mercado de cuidados corporais e labiais, com uma linha que aposta na fragrância gourmand, que traduz aromas comestíveis e evocam sensações afetivas.

A novidade, lançada em edição limitada, reforça o crescente apelo do marketing sensorial no setor de beleza e acompanha a expansão do mercado no país. Segundo a consultoria Mordor Intelligence, o segmento brasileiro de produtos de beleza e cuidados pessoais é estimado em US$ 33,14 bilhões em 2024 e deve alcançar US$ 44,03 bilhões até 2029.

“Celebrar os 25 anos da Haskell com uma collab inédita é reafirmar nossas raízes. Ao lado do Doce de Leite Viçosa, unimos tradição e empreendedorismo mineiro para lançar uma linha que conecta afeto, identidade regional e inovação em beleza”, afirma Ana Márcia Sena, CEO da Haskell Cosméticos.

Sensações que geram conexão

A coleção conta com seis produtos veganos — produzidos sem ingredientes de origem animal — e que unem tecnologia cosmética e identidade regional. É a primeira vez que a Haskell ultrapassa sua categoria original para lançar itens como hidratante corporal, esfoliante, body & hair splash e lip balm, além de xampu e máscara de tratamento.

Segundo a diretora de marketing da empresa, Mayara Araújo, a inspiração para a collab nasceu da busca por uma conexão emocional com os consumidores.

“Nosso objetivo foi unir o poder da memória olfativa ao ritual de beleza. Transformamos o sabor mais querido de Minas Gerais, o doce de leite, em textura e perfume para uma experiência cosmética completa”, afirma.

A fragrância dos produtos, desenvolvida internamente, remete ao doce de leite de forma sutil, com notas suaves e adocicadas. O resultado, segundo a Haskell, é um aroma que estimula o relaxamento e desperta sensações ligadas ao prazer e ao conforto emocional.

Do ponto de vista técnico, os produtos foram formulados com ativos reconhecidos pela indústria cosmética, como leite vegetal, manteiga de karité e D-pantenol. A empresa destaca a presença de texturas densas, cores quentes e cremosidade visível, pensadas para simular o aspecto do doce de leite sem comprometer a eficácia dos tratamentos.

No esfoliante corporal, por exemplo, partículas naturais fazem a limpeza da pele ao mesmo tempo que mantêm a hidratação. O lip balm traz manteiga de karité e um leve brilho, enquanto o body & hair splash possui fixação suave para uso diário, inclusive nos cabelos.

De olho na geração Z

Mais do que uma ação comemorativa aos 25 anos da Haskell, a nova coleção representa um realinhamento da estratégia de inovação da empresa, mirando públicos mais jovens. A marca tem investido no TikTok como principal plataforma de engajamento com a geração Z — público que responde por grande parte da demanda de produtos com valor simbólico, sensorial e visual.

“Essa geração tem se tornado grandes consumidores do varejo. Eles são altamente conectados à tendência gourmand, e as marcas vendem não só produtos, mas experiências completas”, analisa

Para conversar diretamente com esse público, a Haskell tem priorizado campanhas com linguagem acessível e estética pop, que impulsionam o consumo e estimulam a viralização de novos produtos. A estratégia tem dado certo: os conteúdos da marca chegam a ter mais de 2 milhões de curtidas no TikTok.

A diretora ainda destaca que, para além do consumidor final, a collab reforça a posição da Haskell nos canais em que atua. A nova coleção será vendida em redes de farmácias, perfumarias, supermercados, lojas multimarcas e no e-commerce da Haskell a partir de agosto.

Acompanhe tudo sobre:branded-content

Mais de Marketing

Após Sydney Sweeney, American Eagle lança collab com Travis Kelce, noivo de Taylor Swift

CenpHub chega a Fortaleza para promover conversas sobre a indústria da comunicação

Rumo ao bilhão, Nutrata cresce com collabs e anuncia parceria com a Bacio di Latte

Como a Domino’s virou referência de marketing com um simples recurso digital

Mais na Exame

Mundo

Operação revista escritórios por supostos casos de suborno com irmã de Milei

Mercados

Audiência de Lisa Cook termina com perguntas duras da juíza, mas sem decisão

English

Gluten-free or alcohol-free: CEO of AB InBev travels 180 days a year to connect with trends

Negócios

Mais rico do Brasil, Eduardo Saverin ajudou a fundar o Facebook e hoje tem negócios em Singapura