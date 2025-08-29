Últimos dias para se inscrever no Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2025

Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais: em 2024, a premiação contou com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana (Eduardo Frazão/Exame)
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 19h05.
Última atualização em 29 de agosto de 2025 às 19h09.
Empresas que têm se destacado no mercado externo ainda têm alguns dias para garantir a presença no Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2025, iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com a EXAME. As inscrições se encerram no próximo dia 7 de setembro.
A premiação chega ao seu segundo ano com o propósito de valorizar organizações que levam a inovação, os serviços e os produtos nacionais para além das fronteiras, fortalecendo o papel do Brasil na economia global. A expectativa é repetir o sucesso da edição do ano passado, que reuniu líderes empresariais, especialistas e autoridades do setor.
Ao todo, são 18 categorias, que contemplam empresas de diferentes portes e segmentos que tenham desenvolvido iniciativas relevantes entre janeiro de 2024 e junho de 2025.
A cerimônia de entrega será realizada em dezembro, em São Paulo, reunindo novamente empresários, investidores, autoridades e startups em um ambiente de celebração e networking.
Podem concorrer ao prêmio empresas, cooperativas, startups, comerciais exportadoras, entidades dos setores, fundos de participação e sociedades de investimentos que atendem aos critérios de avaliação em cada uma das 18 categorias.
Para participar, clique aqui para ler o regulamento e se inscrever gratuitamente.