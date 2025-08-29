Últimos dias para se inscrever no Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2025

Empresas que têm se destacado no mercado externo ainda têm alguns dias para garantir a presença no Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2025, iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com a EXAME. As inscrições se encerram no próximo dia 7 de setembro.

A premiação chega ao seu segundo ano com o propósito de valorizar organizações que levam a inovação, os serviços e os produtos nacionais para além das fronteiras, fortalecendo o papel do Brasil na economia global. A expectativa é repetir o sucesso da edição do ano passado, que reuniu líderes empresariais, especialistas e autoridades do setor.

Ao todo, são 18 categorias, que contemplam empresas de diferentes portes e segmentos que tenham desenvolvido iniciativas relevantes entre janeiro de 2024 e junho de 2025.

A cerimônia de entrega será realizada em dezembro, em São Paulo, reunindo novamente empresários, investidores, autoridades e startups em um ambiente de celebração e networking.

Quem pode se inscrever

Podem concorrer ao prêmio empresas, cooperativas, startups, comerciais exportadoras, entidades dos setores, fundos de participação e sociedades de investimentos que atendem aos critérios de avaliação em cada uma das 18 categorias.

Para participar, clique aqui para ler o regulamento e se inscrever gratuitamente.