A aposta de R$ 5 milhões para acabar com a bagunça tecnológica das empresas

Uma empresa contrata um programa para controlar as vendas. Depois, outro para cuidar do estoque. Um terceiro para organizar as finanças. Quando percebe, está pagando uma pilha de assinaturas mensais e seus funcionários continuam copiando informações de uma tela para outra. É um problema comum em negócios que cresceram sem organizar seus sistemas.

Foi olhando para esse mercado que os quatro sócios da Digitalbot, empresa de tecnologia de Belo Horizonte, decidiram investir 5 milhões de reais na Lysis, uma startup que desenvolve programas sob medida para pequenas e médias empresas. A ideia é substituir ferramentas que não conversam entre si por sistemas capazes de reunir diferentes tarefas em um só lugar.

O investimento marca uma mudança na estratégia dos empresários. Fundada em 2021, a Digitalbot construiu sua operação atendendo companhias como Vivara, Drogaria Araújo e Afya Educação. Agora, seus sócios querem chegar a empresas com faturamento de até 300 milhões de reais, um público que também enfrenta problemas com tecnologia, mas nem sempre tem dinheiro ou equipe para desenvolver suas próprias soluções.

"Observamos que as PMEs acumulam dezenas de ferramentas contratadas que não conversam entre si, gerando altos custos e dependência de terceiros", afirma José Afonso Barra, CEO da Digitalbot.

O plano é fazer a Lysis crescer sem misturar as duas operações. A Digitalbot continuará atendendo grandes empresas, enquanto a nova investida ficará responsável pelos clientes menores. O desafio será provar que desenvolver um sistema próprio pode sair mais barato do que continuar pagando por vários programas disponíveis no mercado.

Como a Digitalbot chegou até aqui

A história começa em 2021, quando José Afonso Barra, Lucas Felipe de Paula, Matheus Cioffi e Rodrigo Cioffi criaram a Digitalbot, a partir de uma separação da Squadra Digital, empresa de tecnologia de Belo Horizonte.

O negócio ganhou espaço desenvolvendo sistemas que automatizam conversas entre empresas e consumidores. São ferramentas que permitem, por exemplo, que uma loja responda a clientes, consulte informações e execute tarefas sem depender de uma pessoa para cada atendimento.

A Digitalbot se tornou parceira da Blip, plataforma usada por empresas para automatizar conversas com consumidores. Desde a fundação, conquistou mais de 400 clientes e acumulou faturamento superior a 45 milhões de reais.

Em 2025, a receita chegou a 15 milhões de reais. A empresa também passou a atender marcas de mais de 15 países, nas Américas e na Europa.

Mas existe uma diferença importante entre automatizar o atendimento de uma grande rede e organizar a operação de uma empresa menor.

Uma companhia de grande porte costuma ter sistemas específicos para cada departamento e equipes dedicadas à tecnologia. Já um negócio de menor tamanho frequentemente resolve seus problemas contratando ferramentas prontas, uma de cada vez.

É aí que os sócios enxergaram uma oportunidade.

Por que criar um sistema próprio pode fazer sentido

Imagine uma distribuidora que usa cinco programas diferentes para receber pedidos, verificar o estoque, emitir cobranças, organizar entregas e acompanhar pagamentos.

Se esses sistemas não estiverem conectados, alguém precisará transferir informações entre eles. Além do tempo gasto, a empresa corre o risco de trabalhar com dados desatualizados ou cometer erros.

A proposta da Lysis é identificar essas tarefas e criar programas que façam o trabalho de maneira integrada. A inteligência artificial entra para ajudar a interpretar informações, executar comandos e automatizar etapas que hoje dependem de funcionários.

Em vez de pagar por várias ferramentas e tentar fazê-las funcionar juntas, o cliente passa a ter um sistema desenvolvido para sua operação.

A ideia, porém, traz uma questão financeira. Um programa próprio também custa dinheiro para desenvolver, atualizar e manter. Para convencer os empresários, a Lysis terá de mostrar que a economia com assinaturas e trabalho manual compensa esse investimento.

Os sócios apostam que as ferramentas atuais de inteligência artificial reduziram o custo e o tempo necessários para criar esses sistemas.

"A evolução recente das ferramentas de inteligência artificial reduziu substancialmente a barreira técnica para a construção de sistemas, mas a maioria das organizações ainda tem dificuldade para traduzir esse potencial em ganho de margem", afirma Barra.

O que os sócios pretendem fazer com a Lysis

O investimento será feito pelos quatro fundadores da Digitalbot: Barra, Lucas Felipe de Paula, Matheus Cioffi e Rodrigo Cioffi.

A proposta é manter a Lysis como uma operação independente, com foco em projetos que possam ser colocados em funcionamento em etapas curtas, sem exigir que o cliente espere meses para começar a usar as soluções.

A intenção também é fazer com que as empresas percebam uma redução de despesas já nas primeiras semanas de implantação. O material divulgado não informa quantos clientes a Lysis atende atualmente nem apresenta resultados financeiros de projetos já realizados.

Esse será um dos principais testes do negócio: mostrar, com números, quanto uma empresa consegue economizar ao trocar vários programas por um sistema desenvolvido para suas necessidades.

A Digitalbot conseguiu crescer ajudando grandes companhias a automatizar conversas. Agora, seus sócios apostam que existe dinheiro a ganhar resolvendo um problema menos visível: a quantidade de sistemas que uma empresa precisa contratar para conseguir trabalhar.