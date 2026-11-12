De olho na Copa Feminina, Rexona quer conquistar mais mulheres — e a aposta vai além do desodorante

Rexona: patrocinadora do Mundial de 2027, marca da Unilever quer transformar identificação com as mulheres em vendas. (Rexona/Divulgação)

As mulheres já respondem por cerca de metade do consumo da Rexona. Agora, a marca quer mudar a maneira de conversar com elas. De olho na Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil, a Unilever prepara uma estratégia que vai da sobrecarga cotidiana ao futebol, com Marta como embaixadora, novos produtos e ações para transformar identificação em vendas.

Patrocinadora do torneio, a marca da Unilever lança neste mês a plataforma “Juntas pra qualquer suor”, que pretende aproximar sua comunicação das experiências das mulheres e orientar as ações voltadas a esse público ao longo do próximo ano.

O movimento parte de uma base já relevante: segundo Andreza Graner, diretora de Marketing de Desodorantes na Unilever, o consumo feminino e o masculino têm pesos semelhantes nas vendas da Rexona. A executiva afirma que a marca detém cerca de 35% a 36% do mercado brasileiro de desodorantes.

A oportunidade está em aumentar tanto a participação nas compras quanto a preferência das consumidoras. Para isso, a empresa passa a adotar abordagens distintas para homens e mulheres, preservando o posicionamento “Não te abandona”.

“Hoje em dia não adianta mais você só falar do funcional, você só falar da eficácia. A forma como as marcas se diferenciam é através das conexões”, diz Andreza Graner, em entrevista exclusiva à EXAME.

Na avaliação da executiva, as pesquisas e a escuta das consumidoras mostraram diferenças na maneira como cada público descreve sua relação com o suor. Entre as mulheres, as respostas frequentemente ultrapassam o esforço físico e chegam à pressão de conciliar responsabilidades, enfrentar inseguranças e conquistar espaço.

É desse diagnóstico que surge o conceito dos “suores invisíveis”, adotado na nova comunicação da marca.

Da proteção à sobrecarga cotidiana

A campanha vai retratar situações como a de uma mãe que precisa dar conta de diferentes tarefas, uma mulher que tenta criar coragem para pedir aumento ou outra que tem dificuldade de pedir ajuda. O filme reúne personagens de diferentes idades e ambientes escolhidos para representar a realidade brasileira.

O objetivo é ampliar o significado do suor na comunicação da Rexona, associando-o também ao esforço e às pressões que nem sempre são percebidos por outras pessoas.

“Tem um trabalho invisível, tem um suor que ninguém vê”, afirma Graner, ao descrever os relatos de sobrecarga mental identificados nas conversas com consumidoras.

Essa aproximação também responde a uma mudança nas expectativas sobre os produtos. Segundo a executiva, proteção contra suor e mau odor continua sendo o principal motivador de compra da categoria, mas as consumidoras procuram benefícios adicionais, como uma experiência sensorial mais agradável e fórmulas que não irritem a pele.

A Unilever acompanha separadamente os indicadores de força da Rexona entre homens e mulheres. No público feminino, Graner afirma que Rexona e Dove, também do grupo, lideram os indicadores de poder de marca acompanhados pela companhia, com resultados próximos.

“Não é só sobre participação de mercado. É também uma construção de longo prazo desse poder de marca, dessa relevância, dessa diferenciação”, diz.

A distribuição da campanha inclui televisão, cinema, canais digitais e influenciadoras. O plano também contempla uma ação de merchandising na novela Quem Ama Cuida, da Globo, e patrocínios aos podcasts É Nóia Minha?, de Camila Fremder, e Gostosas Também Choram, de Lela Brandão. O valor do investimento não foi informado.

Copa terá Marta, novos produtos e ações de venda

A plataforma lançada em novembro será a base das iniciativas para o público feminino em 2027, incluindo a participação na Copa. A Rexona já patrocinou a edição de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia, e vê no torneio brasileiro uma oportunidade de ampliar sua presença em diferentes regiões e comunidades.

“Quando a gente entra num território, não dá para ser pontual. Hoje em dia o consumidor entende quando a gente está entrando por oportunidade ou por consistência de marca”, afirma Graner.

Marta será uma das principais personagens dessa estratégia. Embaixadora da marca, a jogadora terá sua trajetória explorada como ponto de conexão com outras brasileiras que enfrentam obstáculos para conquistar espaço.

“A narrativa da vida da Marta representa milhões de brasileiras que dão tudo de si, que saem de um contexto difícil da vida, lutam para caramba, suam para caramba para chegar num lugar de destaque e de sucesso na vida que escolheram”, diz a executiva.

A comunicação também terá outras criadoras de conteúdo e mulheres ligadas ao futebol. Segundo Graner, a intenção é abordar o esporte para além das jogadoras, embora os detalhes dessas ações ainda não tenham sido divulgados.

Há um objetivo comercial explícito nessa aproximação. A executiva afirma que a presença nos assuntos e atividades que mobilizam o consumidor pode diferenciar uma marca na decisão de compra.

“Eu olho para os territórios de paixão como uma alavanca sustentável de crescimento do meu negócio”, afirma.

Para transformar essa conexão em vendas, a Rexona prepara lançamentos de produtos a partir do período da Copa, promoções e ações nos pontos de venda. O plano incorpora aprendizados da atuação na Copa masculina de 2026, quando a marca combinou publicidade, mecânicas promocionais ligadas a ingressos e experiências com Ronaldo.

Em 2027, a proposta é conectar a narrativa sobre as mulheres à apresentação dos produtos e às iniciativas de compra. “Temos produtos novos para serem lançados a partir desse momento da Copa também. E vem um outro pilar de conversão muito forte, com iniciativas, promoções e execução no ponto de venda”, diz Graner.