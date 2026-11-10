Mynd lança curadoria por IA — mas reforça aposta no influenciador 

"A IA nos permite errar rápido e ajustar rápido", diz Gil Bastos (Mynd/Divulgação)
Diretor de Redação
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 14h37.
Última atualização em 10 de novembro de 2026 às 14h41.
Quatro anos depois da popularização do ChatGPT, os executivos da agência Mynd cravam sem pestanejar: a influência segue tão humana quanto nunca. As pessoas se acostumaram a usar as ferramentas de inteligência artificial para planejar férias, fazer compras, resumir reuniões -- mas preferem uma pessoa de carne e osso para dizer o que é incrível no mundo.
Essa tese norteia a estratégia da Mynd sobre onde usar e onde não usar IA. A agência segue com uma base de 100 mil influenciadores, pessoas reais com público engajado e que são selecionadas para um histórico de mais de 20 mil curadorias para marcas.
A diferença está da porta para dentro. Desde que criada, em 2017, a agência ganhou notoriedade por um time de pesquisadores que encontravam os influencers sob medida para as necessidades de cada cliente. Era um trabalho manual, baseado na experiência e no feeling.
Agora, o trabalho de pesquisa se vale em grande parte a uma ferramenta desenvolvida internamente, o Mynd Map. Os 30 mil cases e 10 mil influenciadores ativos na base geram uma grande quantidade de dados: que público, que impacto, de que forma, para qual produto. Tudo isso alimenta a ferramenta e agiliza buscas.
Milhares de curadorias
A ferramenta também amplia o volume de briefings que podem ser analisados. Já são mais de 200 por dia. "O Mynd Map é a materialização de tudo o que aprendemos em milhares de curadorias e campanhas reais. Não estamos falando de uma IA genérica aplicada ao mercado de influência, e sim de um modelo treinando com o nosso próprio histórico de resultados", diz Gil Bastos, sócia da Mynd.
"Podemos tomar decisões de curadoria mais rápidas e precisas para cada marca e cada objetivo", diz Gil. "A IA nos permite errar rápido e ajustar rápido. Mas aprendemos que as pessoas, lá na ponta, não querem um criador robô".
Em 2024, a agência já havia apresentado ao mercado a ferramenta Mynd Monitor Intelligence, responsável por monitorar as tendências e criar ações para que as marcas entrassem com velocidade nas conversas mais relevantes.Com o Mynd Map, a ideia é seguir evoluindo em dados e assertividade, sem perder o lado humano. A colorida sede da Mynd, no bairro paulistano do Itaim, segue agitada como nunca. São 300 pessoas andando pra lá e pra cá, envolvidas em todo tipo de campanha. As possibilidades aumentaram; a exigência dos clientes, também.