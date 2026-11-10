Mynd lança curadoria por IA — mas reforça aposta no influenciador 

Quatro anos depois da popularização do ChatGPT, os executivos da agência Mynd cravam sem pestanejar: a influência segue tão humana quanto nunca. As pessoas se acostumaram a usar as ferramentas de inteligência artificial para planejar férias, fazer compras, resumir reuniões -- mas preferem uma pessoa de carne e osso para dizer o que é incrível no mundo.

Essa tese norteia a estratégia da Mynd sobre onde usar e onde não usar IA. A agência segue com uma base de 100 mil influenciadores, pessoas reais com público engajado e que são selecionadas para um histórico de mais de 20 mil curadorias para marcas.

A diferença está da porta para dentro. Desde que criada, em 2017, a agência ganhou notoriedade por um time de pesquisadores que encontravam os influencers sob medida para as necessidades de cada cliente. Era um trabalho manual, baseado na experiência e no feeling.

Agora, o trabalho de pesquisa se vale em grande parte a uma ferramenta desenvolvida internamente, o Mynd Map. Os 30 mil cases e 10 mil influenciadores ativos na base geram uma grande quantidade de dados: que público, que impacto, de que forma, para qual produto. Tudo isso alimenta a ferramenta e agiliza buscas.

Milhares de curadorias

A ferramenta também amplia o volume de briefings que podem ser analisados. Já são mais de 200 por dia. "O Mynd Map é a materialização de tudo o que aprendemos em milhares de curadorias e campanhas reais. Não estamos falando de uma IA genérica aplicada ao mercado de influência, e sim de um modelo treinando com o nosso próprio histórico de resultados", diz Gil Bastos, sócia da Mynd.

"Podemos tomar decisões de curadoria mais rápidas e precisas para cada marca e cada objetivo", diz Gil. "A IA nos permite errar rápido e ajustar rápido. Mas aprendemos que as pessoas, lá na ponta, não querem um criador robô".

Em 2024, a agência já havia apresentado ao mercado a ferramenta Mynd Monitor Intelligence, responsável por monitorar as tendências e criar ações para que as marcas entrassem com velocidade nas conversas mais relevantes.Com o Mynd Map, a ideia é seguir evoluindo em dados e assertividade, sem perder o lado humano. A colorida sede da Mynd, no bairro paulistano do Itaim, segue agitada como nunca. São 300 pessoas andando pra lá e pra cá, envolvidas em todo tipo de campanha. As possibilidades aumentaram; a exigência dos clientes, também.