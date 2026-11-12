IA e Moda Popular: Como e por que a Adobe levou a Bia do Brás a seu principal evento

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A parceria entre a Adobe Brasil, a agência Sharp e a criadora de conteúdo Bia Reis levou a influenciadora ao Adobe Max em Miami para demonstrar as aplicações práticas do Adobe Firefly na criação autoral de moda, unindo a vanguarda tecnológica da inteligência artificial à identidade cultural do Brás, renomado polo de empreendedorismo e comércio popular brasileiro.

MIAMI - O que começou como um experimento digital em ferramentas de IA generativa tomou proporções internacionais quando a Adobe Brasil e a agência Sharp decidiram levar Bia Reis, conhecida como a Bia do Brás, para o evento global Adobe Max, realizado em Miami, nos Estados Unidos.

A iniciativa colocou a influenciadora digital no centro das discussões sobre criatividade e tecnologia, desafiando-a a utilizar os recursos do Adobe Firefly para materializar seus próprios looks durante os dias de programação do encontro.

"A Adobe tem tentado na América Latina e no Brasil, trazer todas essas inovações e as ferramentas para um lugar de ampliar a experimentação e a expressão local da cultura brasileira e da América Latina também. Então a gente vê que, às vezes, uma mesma ferramenta por alguém que é um criador de conteúdo no Brasil ou alguém lá no México é totalmente diferente. E esse que é o barato, cada um pode usar as suas raízes, as suas referências e dar uso para ferramenta de um jeito que lhe é particular e que faz sentido.", explica Renata Decoussau, diretora de marketing da Adobe, contextualizando o case.

Para Bia Reis, a oportunidade de desfilar criações geradas por inteligência artificial representou um marco de autenticidade e expansão de sua carreira artística em palcos internacionais antes considerados inalcançáveis. Segundo a criadora de conteúdo, o processo criativo exigiu um mergulho profundo em sua própria identidade e na narrativa visual que construiu ao longo dos anos:

"É um momento muito de olhar para dentro, né? Eu nunca deixei a minha essência fugir de mim, que eu acho que é o que me trouxe até aqui, inclusive, hoje com a Adobe. É, e realmente, fazendo uma coisa muito genuína. Então, se eu tô em um programa de TV, se eu tô em uma novela, eu sempre tento trazer, principalmente em um programa de TV, eu tento trazer aquele enredo, aquela história para o meu figurino. Que a moda também conta a história, né? Então, um jeito muito autêntico e eu não tenho medo de me permitir. De fazer um look ousado, um look gigante, que talvez vai, vai gerar estranheza para muitas pessoas, mas para mim faz sentido, ele tem um começo, meio e fim."

'Perguntas frequentes'

Qual foi o principal objetivo da participação de Bia Reis no Adobe Max em Miami? ＋ A iniciativa teve como objetivo demonstrar na prática como ferramentas de inteligência artificial generativa, como o Adobe Firefly, podem ser utilizadas para a criação autoral e a expressão cultural, unindo a tecnologia de ponta da Adobe à identidade e ao repertório estético de uma criadora de conteúdo conectada ao comércio popular brasileiro.

De que maneira a escolha de Bia Reis se conecta com o perfil tecnológico do projeto? ＋ A escolha faz sentido porque Bia Reis originou-se no Brás, o maior polo de comércio popular e empreendedorismo do Brasil, um ecossistema dinâmico onde centenas de profissionais já incorporam soluções tecnológicas e de inteligência artificial em suas rotinas de negócios por pura necessidade de escala e adaptação comercial.