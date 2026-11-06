Como a Clear quer levar à F1 a estratégia que construiu no futebol

Clear, marca de shampoos e condicionadores da Unilever, construiu uma presença global no esporte bastante associada ao futebol. Nomes como Cristiano Ronaldo, parceiro desde 2009, e, mais recentemente, o brasileiro Vini Jr., são embaixadores conhecidos da linha Clear Men, que direciona parte de sua estratégia ao segmento esportivo desde meados dos anos 2000. Agora, Clear quer repetir o feito no universo futebolístico em outra categoria: a Fórmula 1.

O movimento ganhou mais força em janeiro deste ano, com o anúncio de uma parceria com a Oracle Red Bull Racing, equipe dos pilotos Max Verstappen e Isack Hadjar. O acordo global com a escuderia combina patrocínio, lançamento de produtos, ações de conteúdo, ativações no varejo e experiências para fãs em diferentes mercados, incluindo Ásia, Europa, Oriente Médio e América Latina.

Com a iniciativa, a Clear tornou-se a primeira parceira oficial de cuidados capilares da Red Bull.

Segundo Paula Paiva, diretora de comunicação e mídia da área de beleza e bem-estar da Unilever Brasil, a parceria é um passo importante na estratégia para fortalecer a percepção de Clear como uma marca de alta performance.

“O que torna essa conexão especial é a convergência entre os valores das duas marcas. A Oracle Red Bull Racing atua em um ambiente onde desempenho, precisão e melhoria contínua são fatores determinantes. Clear compartilha dessa mesma mentalidade, investindo constantemente em ciência, tecnologia e inovação para desenvolver soluções que atendam às necessidades dos consumidores”, conta a executiva, em entrevista à EXAME.

Relevância cultural gera desejo

Para a diretora, a parceria também está alinhada a uma estratégia baseada em “gerar desejo por meio da relevância cultural”. No caso da F1, a categoria tornou-se uma plataforma que conecta esporte, cultura, entretenimento, lifestyle, tecnologia e inovação. Tudo isso, destaca Paiva, transformou a maneira como o automobilismo é consumido, contribuindo para uma audiência cada vez mais diversa.

Para as marcas, isso significa uma oportunidade de alcançar novos públicos consumidores.

"Percebemos esse movimento principalmente entre os consumidores mais jovens. Hoje, muitas pessoas começam a acompanhar o esporte não necessariamente pelas corridas, mas por conteúdos nas redes sociais ou pelas histórias dos pilotos. Isso cria diferentes pontos de contato e abre possibilidades muito interessantes para as marcas participarem dessas conversas", avalia.

No Brasil, a estratégia de Clear ganha um de seus principais momentos de ativação durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que acontece neste fim de semana, no Autódromo de Interlagos. Para a etapa, a marca promove experiências com a Red Bull, que incluem encontros com pilotos e lideranças da equipe, além de conteúdos sobre os bastidores do circuito produzidos por influenciadores.

"Alguns influenciadores parceiros da marca terão acesso a áreas tradicionalmente restritas, como o pit lane e os boxes, permitindo compartilhar conteúdos únicos com suas audiências. Essa estratégia é complementada por uma presença digital robusta, ampliando o alcance da experiência para além do autódromo e aproximando os fãs dos bastidores", diz Paiva.

Aprendizados vindos do futebol

Boa parte das estratégias de Clear na F1 tem como inspiração o que a marca já fez com o futebol, categoria que continua sendo um dos principais pilares de sua atuação esportiva. Um exemplo é o relacionamento direto com atletas e o lançamento de produtos especiais, como a linha de shampoo assinada por Vini Jr., lançada em 2024.

Agora, para os fãs de F1, chega ao mercado o Clear Men Turbo MaxPower, produto associado à imagem de Max Verstappen. De acordo com a companhia, o produto é inspirado em atributos como performance e inovação.

"Dessa forma, conseguimos levar essa conexão para além do circuito e para o dia a dia dos consumidores”, diz a executiva. Paiva destaca, no entanto, que a parceria com a Oracle Red Bull Racing não está focada exclusivamente no piloto.

"O Verstappen é, sem dúvida, um dos principais nomes da Fórmula 1 e uma referência quando falamos de excelência e alta performance. Mas a nossa parceria está centrada na equipe como um todo e em tudo o que ela representa dentro do esporte", diz a diretora.

Combinar patrocínio, ativações presenciais e conteúdo digital também é algo que a marca da Unilever já vinha testando no futebol brasileiro.

Em 2024 e 2025, por exemplo, Clear esteve no Campeonato Paulista com ações dentro dos estádios, ativações durante os jogos e nas transmissões da CazéTV. Em 2026, a marca foi uma das patrocinadoras oficiais da Copa do Mundo, em um acordo global entre a Unilever e a Fifa.

O modelo tem dado bons resultados. Em 2024, quando a marca intensificou as ações no Paulistão, um balanço publicado pelo Google, em parceria com a Unilever, apontou que, no primeiro trimestre daquele ano, Clear alcançou sua maior pontuação de brand power na categoria de shampoo masculino.

A penetração da marca em lares com consumidores de até 29 anos também foi três vezes maior em comparação com o mesmo período do ano anterior.

"Construímos uma trajetória sólida no futebol e enxergamos no automobilismo uma oportunidade de ampliar essa conexão, explorando um universo em que alta performance faz toda a diferença."

F1 pode ganhar o mesmo peso do futebol?

Apesar da expansão para o automobilismo, a Clear não confirma se o plano é tornar a relação com a Fórmula 1 tão estratégica quanto a que mantém com o futebol. Segundo Paiva, a marca pretende avaliar os resultados antes de iniciar novos movimentos.

"Como acontece com todas as nossas iniciativas, vamos avaliar os aprendizados e as oportunidades futuras no momento adequado, sempre com foco em gerar valor para os consumidores e fortalecer a relevância da marca”, destaca.

Para a marca, o esporte seguirá como uma plataforma importante, mas a escolha dos territórios deve partir da relação com o público.

“Mais do que estar presente em grandes competições, o nosso olhar está sempre voltado para o consumidor. Queremos entender quais são as suas paixões, como ele se relaciona com o esporte e de que forma podemos participar dessas conversas de maneira relevante e genuína”, conclui.