Hellmann’s será a marca de molhos oficial do Lollapalooza Brasil 2024

Ampliando a presença no universo da música, Hellmann’s, marca da Unilever, anunciou com exclusividade à EXAME que será a marca de molhos oficial do Lollapalooza Brasil 2024, marcado para os próximos dias 22, 23 e 24, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Pela primeira vez no evento, que chega à sua 11ª edição este ano, a maionese promoverá degustações e experiências exclusivas em suas três ilhas – que prometem ser pontos de encontro para o público recarregar as energias da maratona de shows, que incluem nomes internacionais como Limp Bizkit, Blink-182, Arcade Fire, Kings of Leon e Sam Smith (confira a programação).

“A presença de Hellmann’s no Lollapalooza fortalece as conversas e as conexões que temos construído nos territórios da música e do entretenimento, reforçando o nosso posicionamento de aliados dos nossos fãs em todos os momentos, elevando suas experiências, onde quer que eles estejam”, diz Carolina Riotto, diretora de marketing da categoria de alimentos da Unilever no Brasil.

Em 2023, a marca esteve presente em outros festivais, como o The Town e o Primavera Sound, e obteve retornos positivos com a estratégia. "Nossas ilhas de molhos foram alguns dos espaços mais movimentados desses eventos. Acreditamos que a estreia no Lolla tem tudo para repetir essa experiência de sucesso”, complementa a executiva.

Durante o festival, o público poderá experimentar a maionese nas versões: Supreme, Verde, Apimentada, Alho, Churrasco, Vegana, Barbecue e Ketchup. O conceito “O que era bom ficou Supreme” acompanha a marca nos principais eventos e ativações pelo país.

A Hellmann’s também informou que contará com promotores distribuindo sachets por todo o evento e promete presentar os fãs com brindes. Um squad de creators fará a cobertura do festival nas redes sociais complementando a estratégia da marca.