Google, Magalu e Localiza levam debate sobre IA no marketing ao CMO Summit 2026

Já faz tempo que a inteligência artificial deixou de ser uma promessa. No marketing, cada vez mais a tecnologia é menos uma ferramenta de apoio e mais uma força que redefine processos, estruturas e expectativas. O resultado é um aumento na pressão das equipes para gerar mais resultados, com velocidade e menor margem para erros – desafio que será um dos principais temas do CMO Summit 2026.

Previsto para os dias 25 e 26 de março, no Expo Center Norte, em São Paulo, o evento de marketing terá um palco totalmente dedicado às tendências e debates gerados pelo uso da tecnologia.

Com expectativa de reunir mais de 400 palestrantes e 6 mil participantes, o CMO Summit trará ainda em suas principais sessões debates com executivos de empresas como Google, Magalu e Localiza apresentando aplicações práticas da tecnologia no dia a dia das operações.

“Hoje, a inteligência artificial já faz parte do ‘kit de ferramentas’ básico de qualquer time de marketing no Brasil. Vemos uma transição rápida do uso da IA como um simples gerador de textos para uma camada estratégica de personalização e escala”, diz Maia Mau, diretora de marketing do Google Brasil.

A mudança de patamar é visível tanto na criação quanto na tomada de decisão. Ferramentas que antes eram usadas de forma pontual passam a ocupar um papel central, influenciando desde a produção de conteúdo até a personalização de experiências e a gestão de mídia.

“No Google, nossos ‘hacks’ favoritos são aqueles que removem tarefas repetitivas da criação e permitem que as marcas foquem no que realmente importa: a conexão real com o consumidor”, destaca Maia.

Da automação à operação

Um dos pontos centrais das discussões no evento é a transição da IA de ferramenta de automação para elemento estruturante da operação de marketing, reorganizando funções, fluxos de trabalho e lógicas de execução das estratégias.

No CMO Summit, essa mudança será abordada com foco prático. O evento terá sessões voltadas à aplicação direta da IA, incluindo masterclasses em que os participantes poderão acompanhar o uso de ferramentas em tempo real.

Com duas horas de duração, as sessões vão abordar de forma prática tarefas como a criação de campanhas ou o desenvolvimento de agentes e soluções digitais, sem necessidade de conhecimentos diretos de programação.

“Percebemos uma mudança clara no tipo de discussão. Antes, o foco estava nos impactos da IA. Agora, está em como usar a tecnologia na prática”, afirma Tiago Magnus, CEO da Transformação Digital, organizadora do evento.

Segundo ele, o interesse pelo tema foi um dos fatores que levaram à criação de um palco dedicado. “Pela expectativa, já até achamos que o palco vai ficar pequeno este ano e terá de crescer no ano que vem”, ressalta Magnus.

Busca por eficiência

Mais do que uma novidade tecnológica, a incorporação da IA ao marketing acontece em um contexto de maior cobrança por eficiência.

“Vivemos um boom das réguas de marketing no contexto pré-pandemia. Os juros baixos também permitiam altos investimentos. Houve situações em que o marketing gastou demais e gerou pouco resultado. Agora, é natural que as empresas cobrem as áreas de marketing e vendas”, avalia o CEO da TD.

Com orçamentos mais pressionados e metas mais claras de crescimento, a área passou a ser avaliada não apenas pela criatividade, mas pela capacidade de gerar resultados. Nesse cenário, não é surpresa que a tecnologia seja vista como um caminho para aumentar produtividade – e consequentemente, o nível de expectativa sobre as equipes também cresce.

“Existe uma pressão muito grande para fazer mais com menos, e a IA entra nesse contexto como uma ferramenta que promete ganho de eficiência”, diz Magnus. Ao mesmo tempo, ele ressalta que a adoção da tecnologia ainda é desigual. “Em muitos lugares, o marketing ainda é feito de forma tradicional. O desafio está em conseguir transformar esse volume de informação em resultado.”

Outro impacto relevante da IA no marketing está na possibilidade de personalização em escala. Com o uso de dados e algoritmos, empresas conseguem adaptar mensagens, ofertas e experiências de forma mais precisa, aumentando a relevância para o consumidor.

É algo que muda a forma como as marcas pensam suas estratégias. Em vez de campanhas únicas, cresce a adoção de abordagens modulares, em que diferentes versões de uma mesma mensagem são testadas e otimizadas continuamente, num cenário de disputa por atenção.

No CMO Summit, essa discussão aparecerá em múltiplas sessões – vale lembrar que, durante dois dias, mais de 250 horas de conteúdo serão oferecidas aos participantes. “Queremos trazer um panorama que, em meio à abundância de informação, traga perspectiva para ajudar na atualização e permita a geração de resultados para as empresas”, ressalta Magnus.

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