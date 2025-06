“Como vocês estão liderando a revolução da IA nas empresas de vocês?”, provoca Maia Mau, do Google

“É fundamental que a inteligência artificial seja útil para todos, e não uma tecnologia restrita a poucos”. A frase de Maia Mau, diretora de marketing do Google Brasil, resume bem a posição da gigante americana sobre a IA. Maia fez a palestra de abertura da primeira edição presencial do CMO Summit, na manhã desta quarta-feira, 25, a executiva fez uma defesa do uso da tecnologia de maneira ousada, mas responsável, de forma a reduzir desigualdades e ampliar oportunidades.

“A IA pode liberar ideias que antes ficavam no papel. Ela abre possibilidades para marcas e criadores que não tinham infraestrutura ou recursos”, observou Maia, que subiu ao palco principal do CMO Summit celebrando os 20 anos de operação do Google no Brasil. Realizado desde 2021 pela Transformação Digital (TD), o CMO Summit é um dos principais fóruns de discussão sobre o futuro da comunicação, do marketing e da tecnologia no País. Em 2025, o evento realiza sua primeira edição presencial com mais de 300 palestrantes no Expo Center Norte, na zona norte da capital paulista, entre os dias 25 e 26 de junho – a EXAME é parceira de mídia do encontro.

Além de falar sobre sua visão para a tecnologia que tem revolucionado os mais variados setores, a executiva também detalhou diversas novidades e ferramentas anunciadas pela empresa poucos dias antes, durante o Google for Brazil, evento realizado pela companhia no início de junho. Maia destacou a forma como a inteligência artificial está sendo incorporada ao ecossistema de produtos do Google — e o quanto isso vem alterando a experiência de usuários, marcas e profissionais criativos. “Estamos nos tornando uma empresa AI first", afirmou.

IA como ferramenta de transformação

No início de sua palestra, Maia lembrou que o Google já integra IA em seus produtos há mais de uma década. “Antes, a tecnologia estava nos bastidores, nos encanamentos. Agora, vem cada vez mais para a frente”, explicou. Exemplos não faltam: o Google Lens já registra 20 bilhões de pesquisas visuais mensais, enquanto o Gmail soma 2 bilhões de interações mensais com recursos inteligentes no Workspace.

Outro destaque da apresentação foi o Gemini, modelo de IA generativa do Google que está sendo continuamente integrado a produtos e plataformas da empresa. Um dos anúncios recentes mais interessantes é o Gemini Live, que realiza interações longas, é capaz de analisar imagens em tempo real e fornecer informações com base no que vê por meio da câmera de um celular. Durante a apresentação, Maia exibiu um vídeo de Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, conversando com a ferramenta em uma visita ao Museu de Arte de São Paulo (MASP) e obtendo informações sobre telas do pintor holandês Van Gogh.

As novidades do Google nas últimas semanas incluem também o Imagen 4, gerador de imagens com IA, já disponível no Brasil, e o Veo 3, ferramenta de criação de vídeos com trilhas sonoras geradas automaticamente. Segundo Maia, essas tecnologias têm o potencial de democratizar a produção de conteúdo e acelerar a criatividade, especialmente entre pequenos empreendedores.

Um dos exemplos citados pela executiva foi a personagem Marisa Maiô, apresentadora de auditório virtual criada pelo influenciador Raony Phillips – em poucos dias, a personagem surgiu, viralizou e fez campanhas para marcas como Magalu. Na visão de Maia, Marisa é apenas um exemplo de como a IA pode “ajudar a tirar boas ideias do papel, que ninguém conseguia executar”.

Impacto social e responsabilidade. Além da utilização para empresas e usuários finais, Maia também apresentou exemplos do uso de IA com impacto social. Para ela, “ousadia e responsabilidade precisam andar juntas na era da inteligência artificial”.

Dois projetos chamaram a atenção. No primeiro, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Ibama, a tecnologia está sendo usada para detectar focos de incêndios florestais por imagens de satélite e prever o caminho do fogo, facilitando o combate às chamas. Já no segundo, cidades como Rio de Janeiro, Campinas e São Caetano do Sul têm adotado IA para otimizar seus sistemas de semáforos e melhorar o fluxo do trânsito.

Ao final do keynote, Maia lançou ainda uma pergunta ao público: “Como vocês estão liderando essa revolução da IA nas empresas de vocês?”. A provocação resume o espírito do encontro: mais do que apresentar ferramentas, trata-se de pensar em como aplicá-las de forma responsável, inclusiva e com impacto real. “Estamos em um momento de transição profunda como empresa e como sociedade. E queremos construir esse futuro juntos”, disse.

Formato híbrido

Antes de Maia subir ao palco, os três sócios da TD – Gabriela Ehlert, Edu Wolkan e o CEO Tiago Magnus – abriram o evento com explicações ao público e um breve discurso. “O CMO Summit é hoje o evento que eu não tinha como profissional de marketing quando comecei minha carreira. Aqui, consigo me relacionar com plataformas de CRM, software, mídias e agências, em um ecossistema completo para qualquer CMO”, disse Magnus.

Já Wolkan enfatizou a quantidade de conteúdos – ao todo, até nove palcos funcionam simultaneamente no evento do Expo Center Norte. “Tem muito conteúdo de todo tipo e em todo formato, para todas as necessidades dos profissionais de marketing”, disse. Em dois dias, o CMO Summit 2025 espera receber cerca de 3 mil pessoas no espaço de eventos da capital paulista.

Quem não puder ir a São Paulo na semana do CMO Summit, porém, também poderá participar de maneira online, assistindo a uma trilha selecionada de conteúdos do evento exibida ao vivo. Para se inscrever, basta acessar o site oficial do evento.

