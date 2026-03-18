CMO Summit vira termômetro das decisões de marketing no Brasil

Quem vive o dia a dia do marketing sabe: a cobrança sobre a área mudou de patamar nos últimos anos. Em vez de falar apenas sobre campanhas e reconhecimento de marca, os executivos passaram a responder cada vez mais sobre crescimento, receita e eficiência, numa transformação que reposiciona o setor no centro das decisões de negócio. Nos dias 25 e 26 de março, o CMO Summit 2026 pretende reunir milhares de líderes de marketing no Expo Center Norte, em São Paulo, para discutir como essa mudança está acontecendo na prática.

Criado online em meio à pandemia, o evento chega em 2026 à sua segunda edição presencial com foco na expansão: neste ano, a expectativa é de reunir cerca de 6 mil participantes na capital paulista, incluindo mais de 400 palestrantes. “Teremos centenas de sessões e mais de 250 horas de conteúdo ao longo da programação, com um público de nível elevado: no ano passado, 70% dos participantes eram decisores do setor de marketing”, destaca Tiago Magnus, CEO da Transformação Digital, responsável pelo encontro.

CMO Stage no CMO Summit (Reprodução/CMO Summit/Flickr)

Segundo ele, a programação – curada e construída desde setembro do ano passado – está distribuída entre temas de grande relevância da atualidade no marketing, como inteligência artificial, eficiência operacional, construção de marca, uso de dados e experiência do cliente. São pautas que se refletem também nos cases apresentados ao longo do evento, com empresas que vêm operando o marketing de forma cada vez mais orientada aos resultados.

Entre os participantes estão executivos de companhias como Amazon, Google, Uber, Ambev e Danone, que discutem desde o uso de IA até estratégias de mídia e construção de marca com foco em performance. Outro destaque será a participação da farmacêutica Cimed, que trará o influenciador Toguro para o palco – sucesso nas redes, ele recentemente foi alçado ao posto de head de comunicação da empresa.

Na visão de Magnus, porém, o grande tema do marketing em 2026 será a disputa pela atenção dos consumidores. “Com Copa do Mundo e eleições, teremos uma atenção muito dispersa no calendário de marketing, com um nível de tensão muito alto. Queremos trazer respostas para quem precisa se organizar e gerar resultados num período curto”, diz o organizador.

Além de uma agenda de palestras, o encontro reflete uma mudança mais ampla no papel do marketing dentro das organizações. Se antes a área era vista principalmente como responsável por campanhas e posicionamento, hoje participa diretamente de decisões ligadas a receita, eficiência operacional e vantagem competitiva. “Cada vez mais, os CMOs discutem vendas, experiência do usuário, ciclo de vendas, precificação e comportamento do consumidor. O marketing passa a ser visto como o motor do negócio”, diz Eduardo Wolkan, cofundador da TD.

Plataforma de negócios

Fundado em 2021 em formato online, o CMO Summit surgiu para conectar grandes nomes do mercado à nova geração de líderes em um momento de forte transformação do marketing. A primeira edição reuniu mais de 120 mil inscritos e ajudou a consolidar o evento como um espaço relevante de discussão, algo que se intensificou com a migração para o formato presencial, em junho de 2025 (leia a cobertura).

Desde então, o CMO Summit passou a incorporar uma dimensão mais prática, voltada não só à troca de ideias, mas também à geração de negócios e à aproximação entre empresas e fornecedores. É algo que deve continuar em 2026. “Já temos milhares de reuniões de negócios previamente marcadas ao longo dos dois dias. Este não é um evento só sobre o que acontece no palco, mas que propicia conversas que podem mudar o rumo de uma empresa”, diz. “São muitos CMOs com os mesmos desafios no mesmo lugar. Juntos, podemos nos empenhar para fazer as coisas darem certo.”

Para o evento de 2026, a Transformação Digital também promete diversas novidades no ponto de vista da experiência do participante – como uma praça de alimentação ampliada e mais estrutura para recepção do público, além de um aumento significativo no número de palcos. “Teremos três plenárias, seis palcos de roundtables e sessões dedicadas a temas como IA, inclusive com masterclasses práticas”, diz Magnus. “Também trabalhamos firme junto a fornecedores de tecnologia e cenografia para oferecer o melhor possível.”

(Reprodução/CMO Summit/Flickr)

Atenção global

Na edição de 2026, mais de 70 patrocinadores e expositores estarão presentes, em um ambiente que combina conteúdo e negociação. “O CMO Summit evoluiu de um encontro nacional para uma vitrine internacional do marketing brasileiro. Hoje, somos a maior reunião de executivos da área do Brasil, o que mostra o quanto o mercado queria e precisava desse espaço”, afirma Magnus, que ressalta ainda o interesse dos executivos em participar do evento. “Tivemos mais de 300 nomes interessados em participar da programação, mas tivemos de deixar de fora por conta da curadoria.”

Além disso, Magnus chama a atenção para a quantidade de empresas internacionais presentes. Em 2026, pelo menos 18 patrocinadores do CMO Summit são companhias multinacionais, sendo que muitas delas participam de um evento de marketing no País pela primeira vez. Entre eles, estão empresas de tecnologia e dados como HubSpot, Twilio e SAS, que atuam diretamente na infraestrutura do marketing moderno, em setores como automação, CRM, análise de comportamento e mensuração de resultados.

“Para nós, ter essa participação é algo que mostra o quanto o Brasil virou um mercado relevante para os players de marketing, que buscam entender como entrar, crescer e vencer por aqui”. Para o executivo, o movimento combina interesse comercial e necessidade de adaptação ao contexto local.

Em um cenário de mudanças rápidas e cobrança crescente por resultado, a relevância do encontro está na capacidade de concentrar discussões que influenciam decisões reais de negócio. “Deixamos de ser só um evento e nos tornamos um ecossistema, que conecta conteúdo, relacionamento e negócios ao longo do ano”, afirma Magnus.