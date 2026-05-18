Esse CEO de 20 anos criou startup para salvar a Geração Z do 'apocalipse de vagas' causado pela IA

Para a maioria dos adolescentes, tirar a carteira de motorista aos 16 anos é o ápice da independência. Para Connor Vukelich, foi o estopim para abrir o próprio negócio.

Logo após conquistar o direito de dirigir, o jovem norte-americano começou a buscar seu primeiro emprego. O que deveria ser um passo natural transformou-se em uma barreira intransponível: ele e seus amigos eram sistematicamente preteridos por profissionais seniores, disputavam "vagas fantasma" e enfrentavam processos seletivos sem qualquer tipo de retorno.

Inconformado com a ineficiência do sistema tradicional de recrutamento, Vukelich decidiu agir. Ele fundou a Poppin’ Jobs, uma plataforma de empregos desenhada especificamente para a fatia de jovens entre 16 e 24 anos.

Em vez de competir com os grandes ecossistemas de RH voltados a executivos consolidados, a startup focou em um nicho que carece de suporte especializado e letramento profissional. Hoje, a plataforma já conta com um banco de dados de mais de 100 mil candidatos nos Estados Unidos.

“Pensamos: por que não existe um site dedicado a ajudar pessoas em nível de entrada a ingressar na força de trabalho?”, explicou Vukelich em entrevista à Fortune. O desafio assumido pelo jovem empresário ganhou contornos ainda mais complexos nos últimos meses. O avanço acelerado da automação ameaça pulverizar justamente os cargos de entrada.

Veja também: Transformar receita em patrimônio exige mais do que talento, exige domínio financeiro e visão estratégica; aprofunde-se nas habilidades que conectam números à geração de valor e participe de um treinamento online sobre o tema aqui.

Como ele começou?

A tese de Vukelich ganha urgência à medida que executivos de tecnologia alertam para um "apocalipse" nas posições de base do colarinho branco.

O chefe de IA da Microsoft, Mustafa Suleyman, projeta que uma parcela massiva do trabalho administrativo de escritório pode ser automatizada no curtíssimo prazo.

No mesmo sentido, estudos recentes da Anthropic apontam que ferramentas baseadas em inteligência artificial já possuem capacidade teórica para assumir tarefas rotineiras e burocráticas nas áreas de gestão, finanças e direito — funções historicamente delegadas a estagiários, trainees e assistentes.

Para blindar o seu público-alvo contra essa tendência, a Poppin’ Jobs inseriu em seu ecossistema recursos que vão além do simples anúncio de vagas. A plataforma oferece criadores de currículos otimizados, simuladores de entrevistas baseados em IA e até uma ferramenta de geolocalização de vagas locais para jovens que dependem de transporte público ou bicicleta.

Aos 20 anos, dividindo a rotina de CEO com os estudos na Embry-Riddle Aeronautical University, na Flórida, o foco de Vukelich agora está em escalar a receita do negócio e atrair grandes parceiros corporativos.

Mercado de trabalho e decisões estratégicas

Embora os dados oficiais do Federal Reserve apontem que o desemprego entre os jovens de 16 a 24 anos nos EUA esteja relativamente estável (em torno de 9,5%), a dinâmica de contratação mudou drasticamente. Pesquisas da consultoria ZipRecruiter indicam que, diante da escassez de vagas corporativas tradicionais de nível inicial, recém-formados estão sendo empurrados para o empreendedorismo por necessidade, economia de bicos (gig economy) e projetos freelance.

Para sobreviver nesse novo ecossistema, a regra de ouro mudou. Estudos realizados pela startup de tecnologia Writer revelam que profissionais que sabem integrar ferramentas de IA ao seu fluxo diário de trabalho têm chances significativamente maiores de promoção e aumento salarial do que aqueles que resistem à adoção técnica.

Em mercados pressionados, lucratividade não vem apenas do volume, mas da estratégia por trás de cada decisão; Para te ajudar, a EXAME reuniu os maiores especialistas do mercado em um treinamento virtual direto ao ponto: 4 aulas para você dominar finanças corporativas de vez e tomar decisões com muito mais segurança. Inscreva-se agora.