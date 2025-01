Piracanjuba financia R$ 499 milhões com BNDES para fábrica de whey protein e lácteos

O Grupo Piracanjuba deu um passo importante no mercado de laticínios e suplementação. Com um financiamento de R$ 499 milhões do BNDES, a empresa vai construir uma fábrica em São Jorge d’Oeste, no Paraná, voltada à produção de whey protein, lactose em pó, muçarela e manteiga. O investimento total no projeto é de R$ 612 milhões.

O movimento é estratégico. Hoje, cerca de 85% do whey protein consumido no Brasil é importado, segundo dados do governo. Com a nova planta, a Piracanjuba quer preencher essa lacuna e surfar na onda do mercado de suplementos esportivos, que faturou R$ 4,3 bilhões em 2023 e deve alcançar R$ 9,5 bilhões em 2028, segundo a Euromonitor.

"Essa unidade industrial é um marco para o setor. Vamos trazer inovação, reduzir dependência de importação e gerar valor local", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota. Ele destacou ainda que o projeto criará 250 empregos diretos na região e reforçará a balança comercial brasileira.

Como será a nova fábrica

A nova unidade terá capacidade de processar 1,2 milhão de litros de leite por dia, convertendo esse volume em até 6 mil toneladas anuais de whey protein e 14,8 mil toneladas de lactose em pó. Tudo isso será possível porque o projeto integra, no mesmo local, a produção de queijos e o processamento do soro do leite – um modelo já adotado nos Estados Unidos e Europa.

Com essa estrutura, a Piracanjuba também busca reduzir custos logísticos e descarbonizar parte de sua operação, eliminando o transporte de matéria-prima entre diferentes plantas.

Aposta na alimentação saudável

O investimento em whey protein não é uma iniciativa isolada. Em março de 2024, a Piracanjuba fez sua primeira aquisição: a startup Emana, especializada em suplementos, e tem Rodrigo Hibert entre os sócios. A compra reflete a estratégia da empresa de diversificar seu portfólio e apostar no mercado de vida saudável, que cresce dois dígitos desde 2021 no Brasil.

Hoje, o grupo já conta com 180 produtos, incluindo opções com alto teor de proteína e leite zero lactose. Esses segmentos têm se destacado em um portfólio que atende consumidores cada vez mais preocupados com saúde e bem-estar.

O mercado está em expansão e o apetite do consumidor por proteínas segue alto. Resta saber se a Piracanjuba conseguirá tornar os seus produtos proteicos tão reconhecidos quanto o "Pi-ra-can-ju-ba" do jingle que virou marca registrada da empresa.