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Huawei e Qualcomm anunciam acordo global de patentes envolvendo 5G, IA e computação

Contrato plurianual prevê licenciamento de tecnologias de conectividade e inteligência artificial, além da venda de patentes americanas da Huawei para a Qualcomm

(Jason Alden/Bloomberg/Getty Images)

(Jason Alden/Bloomberg/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 11h59.

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Huawei e Qualcomm anunciaram um acordo plurianual de licenciamento de patentes em 5G, computação, inteligência artificial e redes. A operação inclui a compra de determinadas patentes da Huawei nos Estados Unidos pela Qualcomm e depende de aprovação regulatória.

Um acordo de licenciamento de patentes em 5G, computação, inteligência artificial (IA) e redes foi anunciado nesta segunda-feira, 5, por Huawei e Qualcomm, segundo comunicado das empresas.

O contrato prevê licenças cruzadas entre os portfólios das duas companhias e a compra, pela Qualcomm, de determinadas patentes da Huawei nos Estados Unidos nas áreas de computação, IA, redes e outras tecnologias.

As empresas classificaram o acordo como plurianual, mas não divulgaram o prazo exato, o valor da operação ou a quantidade de patentes que serão adquiridas.

Licenciamento e compra de patentes

A negociação reúne o licenciamento recíproco de tecnologias patenteadas e a aquisição de parte das patentes americanas da Huawei pela Qualcomm.

Segundo as companhias, o acordo segue princípios de condições justas, razoáveis e não discriminatórias, conhecidos pela sigla em inglês FRAND.

No comunicado, John Han, vice-presidente executivo e gerente-geral da Qualcomm Technology Licensing, afirmou que o contrato reconhece as contribuições da Qualcomm ao 5G e as inovações da Huawei em diferentes áreas tecnológicas.

Alan Fan, diretor de propriedade intelectual da Huawei, associou a negociação ao valor das inovações da companhia e ao reconhecimento das contribuições da Qualcomm às tecnologias de comunicação.

A conclusão da transação ocorrerá após a obtenção das aprovações regulatórias necessárias, segundo o anúncio. As empresas não indicaram uma data para essa etapa.

Perguntas frequentes

O que o acordo abrange?

Licenças cruzadas de patentes em 5G, computação, inteligência artificial e redes, além da compra de determinadas patentes da Huawei nos Estados Unidos pela Qualcomm.

Qual é o valor da operação?

O valor não foi divulgado no comunicado das empresas.

A transação já foi concluída?

A conclusão depende da obtenção das aprovações regulatórias necessárias.

Acompanhe tudo sobre:HuaweiQualcomm

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