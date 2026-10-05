Número de jovens com acesso a crédito dobra no Brasil em oito anos

O acesso dos jovens brasileiros ao crédito praticamente dobrou em menos de uma década. O número de pessoas entre 15 e 29 anos com alguma operação ativa ou limite de crédito disponível passou de 13,7 milhões em 2016 para 27,6 milhões em 2024, crescimento de 101%.

Os dados são do Relatório de Cidadania Financeira 2025, do Banco Central. O avanço foi mais intenso entre os jovens de menor renda: em 2024, 70% daqueles com acesso a crédito recebiam até dois salários mínimos.

O movimento faz parte de uma entrada cada vez mais precoce dos brasileiros no sistema financeiro. Até 2020, a idade média registrada no primeiro relacionamento com uma instituição financeira ficava em torno de 35 anos. Em 2024, havia caído para 20 anos.

Segundo o BC, mais de 30 milhões de brasileiros passaram a utilizar produtos de crédito pela primeira vez nos quatro anos anteriores ao levantamento. Os jovens aparecem com destaque nesse grupo de novos usuários.

Avanço foi maior entre jovens

A expansão do crédito ocorreu em todas as faixas etárias, mas foi mais acelerada entre os mais novos.

Enquanto o número de jovens com acesso cresceu 101% entre 2016 e 2024, a alta foi de 63% entre adultos de 30 a 59 anos e de 87% entre pessoas com mais de 60 anos.

Para o Banco Central, considera-se com acesso ao crédito quem possui uma operação ativa ou algum limite concedido por uma instituição financeira, inclusive limite de cartão. Isso significa que o indicador não representa necessariamente pessoas endividadas, mas aquelas que passaram a ter crédito disponível no sistema financeiro.

O avanço acompanha uma transformação mais ampla. Em 2024, quase 130 milhões de pessoas tinham algum tipo de exposição ao crédito no país, equivalentes a 74% dos brasileiros com relacionamento no sistema financeiro. Em quatro anos, 32 milhões de pessoas foram incorporadas a esse universo.

Cartão é a principal porta de entrada

Entre os jovens, o cartão de crédito aparece como a modalidade mais utilizada.

Em 2024, 17 milhões de pessoas de 15 a 29 anos utilizaram cartão de crédito à vista. Outros 13 milhões utilizaram o rotativo ou o parcelamento da fatura. O empréstimo pessoal também ganhou espaço e chegou a 11 milhões de jovens.

Nos últimos oito anos, tanto o número de jovens utilizando cartão quanto o de usuários de empréstimo pessoal mais que dobrou, com aceleração principalmente a partir de 2021.

A ampliação do acesso, porém, vem acompanhada de um desafio: fazer com que a entrada no mercado de crédito ocorra de maneira sustentável.

O relatório aponta que os jovens apresentam inadimplência superior à de adultos e idosos nas modalidades analisadas. Em 2024, 17,4% dos jovens com renda de até dois salários mínimos estavam inadimplentes. Entre os que recebiam de dois a cinco salários mínimos, eram 13,8%, e entre os de renda superior a cinco salários, 10%.

O próprio Banco Central relaciona parte desse resultado ao fato de os jovens estarem começando a construir seu histórico financeiro e terem menos experiência com produtos de crédito.

Os números mostram, assim, duas mudanças simultâneas. O crédito chega a mais jovens e, principalmente, a uma parcela de menor renda que antes tinha menos acesso ao sistema financeiro. Ao mesmo tempo, essa inclusão amplia a importância da educação financeira e do uso responsável desses produtos.