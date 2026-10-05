Keeta lança curso para transformar entregadores em criadores de conteúdo

RESUMO ＋ A plataforma de delivery Keeta, da empresa chinesa Meituan, lançou o Crias do Corre, curso gratuito de produção de conteúdo com duração de um mês e inscrições até 12 de outubro para entregadores parceiros. Em quatro módulos, a formação ensina a transformar experiências da rotina de entregas em conteúdo para redes sociais.

A Keeta lançou um curso gratuito para ensinar os entregadores parceiros a produzir conteúdo. Batizado de Crias do Corre, o programa terá duração de um mês e foi desenvolvido em parceria com a Digital Favela, ecossistema de mídia e creator economy voltado às periferias.

A formação terá quatro módulos e pretende transformar experiências vividas pelos entregadores durante a rotina de trabalho em conteúdos para as redes sociais.

A iniciativa ocorre enquanto a Keeta, plataforma de delivery da chinesa Meituan, amplia sua operação no país. A empresa começou a operar no Brasil em outubro de 2025, inicialmente em Santos e São Vicente, avançando posteriormente para São Paulo e região metropolitana.

Da rua para as redes

Segundo a Keeta, a ideia de criar o curso parte de um comportamento que já existe entre os entregadores: transformar a própria rotina em conteúdo. Muitos profissionais têm usado plataformas como TikTok, Instagram e YouTube para mostrar o cotidiano nas ruas, situações no trânsito, dificuldades da profissão e episódios vividos durante as entregas.

Um dos professores do Crias do Corre é Valentim, o Anjo do Asfalto, criador de conteúdo que produz vídeos relacionados ao trânsito e reúne mais de 3 milhões de seguidores. Flávio Brotas, que também publica sobre sua rotina como entregador e ações de ajuda a motoristas e motociclistas, participa da formação.

Além das aulas, os participantes terão desafios práticos e deverão produzir conteúdos durante a jornada de um mês. Os temas previstos incluem posicionamento pessoal, técnicas de captação e edição, funcionamento das plataformas, algoritmos, segurança digital e produção de conteúdo para marcas.

Os participantes terão um mês para aprender técnicas de produção de conteúdo e aplicar os conhecimentos durante a própria rotina de trabalho.

Curadoria

A Digital Favela participa do projeto como parceira estratégica e responsável pela curadoria da comunidade. A empresa atua na conexão entre marcas e criadores de favelas e periferias e já desenvolve projetos ligados à profissionalização da produção de conteúdo.

“A gente acredita que toda vivência e toda história real pode se transformar em conteúdo. Nosso papel é criar ferramentas para que os entregadores parceiros encontrem sua narrativa e enxerguem na criação de conteúdo novas possibilidades”, afirma Tiago Trindade, cofundador e CCO da Digital Favela.

A criação e execução do projeto são da agência WT.AG. Para o lançamento, a Keeta também produziu um manifesto protagonizado por entregadores parceiros. O filme tem participação de Victor Massaki, rapper, ator, empreendedor e criador de conteúdo.

A campanha será complementada por um grupo de creators ligados ao universo das ruas e das periferias, entre eles Mizuno Motoca, Vini O Motoboy e Gordinho XR190.

As inscrições seguem até 12 de outubro, e o curso é gratuito e exclusivo para entregadores parceiros da Keeta.