Entenda os hábitos dos brasileiros ao assistir TV

O mercado brasileiro de mídia está passando por uma transformação significativa, impulsionada pela crescente adoção de Smart TVs em todo o país. Um estudo recente conduzido pela Samsung Ads aponta os hábitos de consumo de conteúdo dos brasileiros.

Segundo o estudo, o Brasil tem mais de 81,3 milhões de potenciais consumidores acessando conteúdo em 20,3 milhões de smart TVs ativas, o que representa um potencial grande para implementação de estratégias de marketing inovadoras e personalizadas.

A pesquisa destaca que, apesar dos gostos comuns que unem o país - como notícias, esportes, novelas, filmes e séries - existem diferenças significativas nos hábitos de consumo entre as regiões.

De notícias a videogame

Por exemplo, enquanto o Sudeste e o Nordeste preferem jogar videogame enquanto assistem TV, o Sul usa a televisão principalmente como companhia. Já o Nordeste e o Centro-Oeste buscam na TV notícias e informações, com o Nordeste demonstrando uma grande paixão pelo meio televisivo.

A pesquisa também revela dados interessantes sobre a relação dos brasileiros com a publicidade nas Smart TVs. De modo geral, os anúncios são bem recebidos, sendo considerados úteis na descoberta de novos produtos e serviços. No entanto, a receptividade varia entre as regiões.

O Centro-Oeste apresenta o maior engajamento com anúncios, enquanto o Nordeste considera os anúncios na TV particularmente relevantes para a decisão de compra. O Sudeste, por sua vez, destaca-se na atenção aos anúncios e na busca por informações online sobre produtos anunciados.

1 /36 (Nova sede da Exame, na zona oeste da capital paulista)

2 /36 (Rafael Davini (Exame))

3 /36 (Renato Mimica (Exame), Marcelo Tripoli (Zmes) e Pedro Valente (Exame))

4 /36 (Leonardo Cirino (Exame))

5 /36 (Gustavo Bassetti (Just Climate) e André Pazeta (Smart Fit))

6 /36 (Tulio Landin (Dengo))

7 /36 (André Pazeta (Smart Fit), Tulio Landin (Dengo Chocolates), Marcelo Tripoli (Zmes), Gustavo Bassetti (Just Climate) e Leonardo Cirino (Exame))

8 /36 (Ana Laura Sivieri (Braskem))

9 /36 (Leonardo Queiroz (Cogna))

10 /36 (Daniel Pagano (Livelo))

11 /36 (Renata Lamarco (Dengo Chocolates))

12 /36 (Gustavo Bassetti (Just Climate))

13 /36 (Carlos Borges (Zmes))

14 /36 (Andre Sena (Accor))

15 /36 (Oliver Zsenliszkey (Porto Seguro))

16 /36 (Renata Vieira (Reckitt))

17 /36 (Daniela Serafim (Exame), Danilo Ruiz (Exame), Julio Alves (Exame))

18 /36 (Luciana Azevedo (Exame) e Ana Lisa (Exame))

19 /36 (Cristiano Muniz (NEOOH))

20 /36 (Andre Svartman (Grupo DPSP))

21 /36 (Daniel Ottoni (Zmes))

22 /36 (Matheus Moura (Serasa))

23 /36 (Adrian Fergunson (HYPR) e Karol Siqueira (HYPR))

24 /36 (Natalia Calixto (Grupo Boticário))

25 /36 (Mauricio Kotait (SPARK))

26 /36 (Ivan Padilla (Exame))

27 /36 (Andrea Baptista (Dell))

28 /36 (Alberto Azevedo (Exame))

29 /36 (Aldo Costa Jr (Renault Group))

30 /36 (Marcelo Tripoli (Zmes) e Guilherme Martins (Diageo))

31 /36 (Clube CMO debate o marketing sob a perspectiva do CFO e do CEO)

32 /36 (Clube CMO debate o marketing sob a perspectiva do CFO e do CEO)

33 /36 (Juliana Pio (Exame))

34 /36 (Clube CMO debate o marketing sob a perspectiva do CFO e do CEO)

35 /36 (Clube CMO debate o marketing sob a perspectiva do CFO e do CEO)

36/36 (Clube CMO debate o marketing sob a perspectiva do CFO e do CEO)

Sudeste lidera em tempo de consumo

Quando se trata do consumo de conteúdo, o streaming domina, representando 75% do tempo dedicado à TV. No entanto, o linear tradicional ainda mantém uma base fiel de consumidores, com o Sudeste liderando em tempo de consumo. Da base de usuários, 33% dnão consome nenhum conteúdo linear tradicional, o que ressalta a importância de uma estratégia multicanal para alcançar todos os públicos.

O estudo da Samsung Ads mostra um panorama dos hábitos de consumo de cada região. Isso inclui os gêneros de conteúdo mais populares, as atividades de lazer preferidas e até as comidas e bebidas mais consumidas enquanto se assiste TV. O Sudeste lidera em tempo de consumo de conteúdo linear e streaming, com destaque para os heavy users em ambas as categorias.

O Norte, por outro lado, destaca-se no consumo de streaming, com os heavy streamers dedicando mais de 204 horas por mês a essa modalidade. São bons insights para as marcas que buscam se conectar com seu público-alvo.