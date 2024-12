Omnicom e Interpublic criam maior holding de publicidade global

Nesta segunda-feira, 9, o Omnicom oficializou a aquisição do Interpublic Group (IPG), consolidando a criação da maior holding de comunicação e publicidade do mundo. O acordo foi aprovado por unanimidade pelos conselhos de administração das duas companhias e representa um marco na indústria global de publicidade. Juntas, as empresas alcançam uma receita combinada de US$ 25,6 bilhões (R$ 155,7 bilhões) em 2023 e contam com mais de 100 mil profissionais atuando em diferentes mercados ao redor do mundo.

Estrutura acionária e sinergias

De acordo com os termos do negócio, divulgados pelo site BrandPerformance, os acionistas do Interpublic Group receberão 0,344 ações do Omnicom para cada ação ordinária que possuírem. Após o fechamento da transação, os acionistas do Omnicom deterão 60,6% da nova companhia, enquanto os do IPG ficarão com 39,4%. Além disso, a fusão prevê a geração de sinergias anuais estimadas em US$ 750 milhões, que devem ser alcançadas por meio de otimizações operacionais e tecnológicas.

A nova empresa continuará operando sob o nome Omnicom e permanecerá listada na Bolsa de Valores de Nova York, utilizando o símbolo OMC.

Liderança consolidada

A estrutura de liderança da nova holding será comandada por John Wren, que permanece como chairman e CEO do Omnicom, e Phil Angelastro, que segue como vice-presidente executivo e CFO. Philippe Krakowsky, atual CEO do IPG, assumirá o papel de copresidente e COO da nova empresa, juntamente com Daryl Simm, COO do Omnicom. Além disso, Krakowsky será copresidente do Comitê de Integração, responsável por garantir uma transição eficiente entre as duas empresas.

Três membros do conselho do IPG, incluindo Krakowsky, também serão integrados ao board de diretores do Omnicom, fortalecendo a governança e representatividade das duas organizações na nova estrutura.

Estratégia e portfólio robusto

Com a fusão, a nova Omnicom se posiciona para oferecer um portfólio abrangente de serviços integrados, incluindo mídia, marketing, CRM, dados, comércio digital, publicidade, relações públicas e branding. A união das duas empresas busca atender à crescente demanda por soluções completas e inovadoras no mercado de comunicação, além de acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias.

John Wren afirmou que "essa aquisição estratégica cria valor significativo para nossos acionistas ao combinar plataformas de excelência em dados e tecnologia, permitindo novas ofertas que impulsionarão o crescimento e melhorarão o serviço aos nossos clientes".

Philippe Krakowsky destacou que a combinação das duas holdings representa uma convergência de culturas e visões complementares, criando "um portfólio de serviços único que nos transformará no parceiro de marketing mais poderoso para um mundo em rápida transformação".