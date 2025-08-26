Spotify lança recurso de mensagens; entenda como deve funcionar

O Spotify anunciou nesta terça-feira, 26, o lançamento de uma nova funcionalidade de mensagens dentro do próprio aplicativo, disponível para usuários das versões gratuita e premium.

A partir desta semana, o recurso será oferecido em mercados selecionados. A empresa não informou no comunicado divulgado se o Brasil está incluso na lista dos países.

Com esta atualização, os usuários poderão trocar mensagens diretamente no app, compartilhando recomendações de músicas, podcasts e audiolivros com amigos e familiares com quem já tenham interagido na plataforma.

Como funcionará o recurso de mensagens no Spotify

A funcionalidade permite conversas restritas a interações um a um. Para acessar, o usuário pode clicar no ícone de compartilhamento enquanto escuta um conteúdo na tela "Now Playing".

Para iniciar uma conversa, o destinatário deve aprovar a solicitação de mensagem. As interações podem incluir textos e emojis, e todo o conteúdo compartilhado é armazenado em uma caixa de entrada acessível diretamente pelo perfil do usuário no aplicativo.

Objetivo: tornar o consumo de conteúdo mais social

Este novo recurso surge como uma estratégia do Spotify para tornar o consumo de conteúdo mais social e engajador, visando manter os usuários dentro da plataforma por mais tempo.

Além disso, o recurso incentiva o compartilhamento e a descoberta de novos conteúdos diretamente no app. Apesar disso, a empresa deixa claro que a funcionalidade não substituirá o compartilhamento externo em plataformas como Instagram, WhatsApp, TikTok, e outras redes sociais, mas atuará como um complemento a essas integrações já existentes.

Expansão do engajamento e competição com rivais

Esta estratégia também faz parte do esforço do Spotify para ampliar seu engajamento e competir mais diretamente com rivais como YouTube Music e TikTok. O objetivo é aumentar a base de usuários e manter a liderança no mercado de streaming de áudio, que já conta com cerca de 696 milhões de usuários ativos mensais no segundo trimestre de 2025.