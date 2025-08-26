Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Spotify lança recurso de mensagens; entenda como deve funcionar

Recurso visa aumentar o engajamento dos usuários, e permitir trocas diretas de recomendações, sem substituir o compartilhamento em redes sociais externas

Spotify: aplicativo lança recurso de mensagens (Dilara Irem Sancar/Anadolu /Getty Images)

Spotify: aplicativo lança recurso de mensagens (Dilara Irem Sancar/Anadolu /Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 10h52.

O Spotify anunciou nesta terça-feira, 26, o lançamento de uma nova funcionalidade de mensagens dentro do próprio aplicativo, disponível para usuários das versões gratuita e premium.

A partir desta semana, o recurso será oferecido em mercados selecionados. A empresa não informou no comunicado divulgado se o Brasil está incluso na lista dos países.

Com esta atualização, os usuários poderão trocar mensagens diretamente no app, compartilhando recomendações de músicas, podcasts e audiolivros com amigos e familiares com quem já tenham interagido na plataforma.

Como funcionará o recurso de mensagens no Spotify

A funcionalidade permite conversas restritas a interações um a um. Para acessar, o usuário pode clicar no ícone de compartilhamento enquanto escuta um conteúdo na tela "Now Playing".

Para iniciar uma conversa, o destinatário deve aprovar a solicitação de mensagem. As interações podem incluir textos e emojis, e todo o conteúdo compartilhado é armazenado em uma caixa de entrada acessível diretamente pelo perfil do usuário no aplicativo.

Objetivo: tornar o consumo de conteúdo mais social

Este novo recurso surge como uma estratégia do Spotify para tornar o consumo de conteúdo mais social e engajador, visando manter os usuários dentro da plataforma por mais tempo.

Além disso, o recurso incentiva o compartilhamento e a descoberta de novos conteúdos diretamente no app. Apesar disso, a empresa deixa claro que a funcionalidade não substituirá o compartilhamento externo em plataformas como Instagram, WhatsApp, TikTok, e outras redes sociais, mas atuará como um complemento a essas integrações já existentes.

Expansão do engajamento e competição com rivais

Esta estratégia também faz parte do esforço do Spotify para ampliar seu engajamento e competir mais diretamente com rivais como YouTube Music e TikTok. O objetivo é aumentar a base de usuários e manter a liderança no mercado de streaming de áudio, que já conta com cerca de 696 milhões de usuários ativos mensais no segundo trimestre de 2025.

Acompanhe tudo sobre:SpotifyRedes sociaisInternet

Mais de Tecnologia

Mininovelas verticais desafiam streaming e conquistam audiência com episódios de 1 minuto

TSMC elimina uso de equipamentos chineses em chips de ponta para evitar restrições dos EUA

Spotify Super Premium? Streaming prometia assinatura revolucionária, mas projeto foi para a gaveta

O plano da Apple para reinventar o iPhone no curto prazo

Mais na Exame

Mercados

Quem é Lisa Cook, primeira (e única) diretora negra do Fed — agora, na mira de Trump

Brasil

CPI do INSS: governo elege vice-presidente da comissão que vai investigar fraudes contra aposentados

Carreira

Esse bloqueio está atrapalhando jovens de se desenvolver — e os afastando de uma grande oportunidade

ESG

Licença-paternidade: nem tudo o que parece é