Melhores ovos de Páscoa de 2025: saiba quais comprar nos mercados

produtos do próximo feriado, os ovos de chocolate para a Páscoa. Em meio a tantos sabores curiosos e novidades, pode ser difícil escolher um exemplar.

Com isso, Casual EXAME convidou cinco chefs, confeiteiros e influenciadores de gastronomia e vinhos para provarem amostras de ovos de Páscoa artesanais e amostras vendidas em supermercados e empórios.

Participaram da degustação André Mifano, chef do restaurante Donna, Janaína Torres, melhor chef mulher do mundo, segundo ranking 50 Best e proprietária do Bar da Dona Onça e Mercearia da Cidade e À Brasileira; Verônica Kim, confeiteira e proprietária da By Kim; Pri Matta, especialista em vinhos em @deondevinho e Laura Miranda, criadora de conteúdo de gastronomia e sócia da agência Gulah.

Os critérios adotados incluíram a análise do sabor, textura, aromas e aparência. Foram avaliados 13 ovos de Páscoa vendidos em mercados. A lista de vencedores está em ordem alfabética. Confira.

Pri Matta, especialista em vinhos em @deondevinho; André Mifano, chef do restaurante Donna, Verônica Kim, confeiteira e proprietária da By Kim; Janaína Torres, proprietária do Bar da Dona Onça e Mercearia da Cidade e À Brasileira e Laura Miranda, criadora de conteúdo de gastronomia e sócia da agência Gulah (Leandro Fonseca/Exame)

Os melhores ovos de Páscoa vendidos em supermercados e empórios

Arábia

Arábia: Ovo de Páscoa Dubai Pistache (R$ 280 com 400g) (Tadeu Brunelli/Divulgação)

O restaurante foi pioneiro ao trazer o Chocolate Dubai para o Brasil e a marca agora aposta nos ovos de Páscoa com o chocolate viral. A principal aposta é o Ovo de Páscoa Dubai Pistache (R$ 280 com 400g), com chocolate ao leite, pasta de pistache, chocolate meio amargo e massa de knefe. "O ovo é crocante e com menos açúcar residual em comparação com os outros chocolates", diz Torres.

Biscoitê

Para 2025, a Biscoitê, loja biscoitos finos, apresenta sete opções de sabores de ovos de Páscoa, todos com pedaços de biscoito junto ao chocolate. O Ovo Speculoos (R$ 169,90, 400g) combina doce de leite e biscoito belga de especiarias. "Sabor bom para quem possui um paladar muito doce", diz Kim.

Ofner

A rede paulistana conhecida pelos salgados e doces apresenta suas criações de Páscoa. Entre as opções, a versão degustada foi o ovo de Biscoff Crocante (R$ 149,90, 300g). Feito com chocolate ao leite, a casca do ovo é recheada com creme Biscoff e coberta com uma crocante camada de chocolate branco com pedaços de biscoito Biscoff. Acompanha mini ovos de chocolate ao leite com crocantes de biscoito Biscoff.

