'Ney em alto mar': Neymar anuncia cruzeiro temático para o final do ano

A temporada do futebol na Europa se encaminha para o final, e com o título do PSG conquistado com uma rodada de antecedência no último final de semana, Neymar já está de olho em faturar nas férias do final de ano.

Pelas redes sociais, o jogador anunciou um cruzeiro temático, com nome e slogan fazendo referências ao craque. É o "Ney em alto mar", que promete "72 horas de ousadia e alegria". O evento ganhou até um site oficial e qualquer pessoa pode participar, comprando o ingresso.

A atração é uma parceria com a MSC PREZIOSA.

Como é o cruzeiro do Neymar?

O trajeto do passeio começa na cidade natal de Neymar, em Santos. De lá, o navio parte para o litoral sul carioca, parando em Búzios, e retorna para o ponto da partida, entre 26 e 29 de dezembro deste ano. Mais informações como o valor do ingresso e as atrações do evento serão divulgadas na terça-feira, 30.

O novo formato da Ligue 1, que estreia na temporada 2023/2024 prevê três semanas de folga para os jogadores no final do ano. O campeonato será paralisado de 20 de dezembro a 13 de janeiro, o que permite que o brasileiro participe do cruzeiro e volte para a França para o segundo turno do campeonato.

Quanto custa o cruzeiro do Neymar?

Os valores variam de acordo com a cabine escolhida. No site, o ingresso mais barato para os três dias de cruzeiro sai a partir dos R$ 5.560 e podem chegar a R$ 7.250.

As demais atrações do evento serão divulgadas na terça-feira, 30.

Neymar dentro de campo

Neymar não entra em campo desde março, quando sofreu uma lesão no tornozelo direito e agora passa por um período de recuperação. No último final de semana, enquanto o time do PSG festejava a conquista da Ligue 1, o jogador foi para Mônaco assistir ao GP da Fórmula 1, o que gerou insatisfação no clube.