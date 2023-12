Agência brasileira de marketing atinge ano mais premiado de sua história

O ano de 2023 foi especial para a End to End. A agência brasileira, que desenvolve soluções a fim de estreitar as relações entre clubes e torcedores no esporte, alcançou o maior número de prêmios da sua história, sendo 26 internacionais e cinco nacionais. A mais recente conquista envolveu o Ampro Globes Awards 2023. A empresa venceu cinco categorias da maior premiação de live marketing do país.

Com expertise em engajamento de fãs e consumo no esporte, a End to End, além de atender times nacionais e internacionais, busca resolver dores e demandas do setor, e estreitar e potencializar relações entre clubes, patrocinadores e torcida.

Internacionalmente, ganhou projeção com o case “Pelé no Dicionário”, que oficializou, em abril, a entrada do verbete ‘Pelé’ no dicionário da Língua Portuguesa.

Campanha “Pelé no Dicionário”, realizada pela End to End

Desenvolvida em parceria com o Sportv, a iniciativa arrematou oito troféus em setembro, no Festival Internacional de Lisboa, sendo cinco ouros, um prata e dois Grand Prix, prêmio hors-concours da cerimônia. Na ocasião, a End to End foi a agência com o maior número de conquistas no evento, e a única a representar o Brasil e o segmento esportivo.

A ação “Palmeiras Not Found”, realizada em outubro do ano passado em conjunto com o departamento de marketing do clube, foi outra que gerou relevantes resultados para a companhia. A campanha, que alertava sobre o desaparecimento de crianças, foi premiada no festival português Lusófonos da Criatividade e no SportBiz Awards Latam.

Desde 2017 no mercado, a End to End desenvolveu, em 2020, junto ao Atlético-MG, o concurso "Manto da Massa", em que torcedores desenham e escolhem o novo uniforme da equipe. Durante três anos consecutivos, a iniciativa gerou a maior comercialização de uma camisa colaborativa no país e já rendeu mais de 30 milhões de reais de lucro líquido para o clube.

Bruno Brum, CMO da End to End, destaca a importância de alcançar outras esferas com os trabalhos realizados e celebra os resultados conquistados ao longo do ano. “Conseguimos furar a bolha do esporte e conquistar prêmios de diversos outros segmentos, com cases que impactaram de forma significativa. É muito gratificante que nossos projetos sejam reconhecidos em premiações que não são comuns ao esporte. Isso demonstra a força da nossa marca e toda a dedicação envolvida”, finaliza.