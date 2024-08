Nike e Lego firmam acordo global: o que esperar dessa parceria?

Duas das maiores marcas globais em seus segmentos, Nike e Lego, anunciaram uma parceria para unir os universos esportivo e de brinquedos. A colaboração inclui o lançamento de novos conteúdos, produtos e experiências imersivas, com início previsto para 2025.

Para a Lego, a novidade tem como objetivo inspirar novas formas de brincar que combinem a criatividade com a energia do esporte. "Estamos empolgados em colaborar com a Nike para criar experiências que cativem e estimulem a imaginação das crianças", afirmou Alero Akuya, vice-presidente de desenvolvimento de marca, em comunicado.

“Acreditamos no poder do esporte para transformar o mundo, e isso começa com as crianças. Estamos ansiosos para convidar todas as crianças a explorarem uma nova visão de esporte e brincadeira criativa", complementou Cal Dowers, vice-presidente global kids da Nike.

O comunicado não especifica a duração do acordo, mencionando apenas que a parceria será de "vários anos". A colaboração busca combinar o desenvolvimento físico com o incentivo ao raciocínio criativo, destacando "o poder imaginativo dos blocos Lego com o espírito 'Just Do It' da Nike."

Segundo especialistas em marketing, essa não é a primeira investida da Lego no mundo esportivo. Recentemente, a empresa se uniu a outra gigante do setor, a Adidas, para lançar o tênis Lego 10282 Adidas Originals Superstar, ainda disponível em várias plataformas digitais, com preços entre R$ 1.500 e R$ 2 mil.

“Depois da experiência pontual da Lego com a Adidas para a celebração do tênis Superstar, o anúncio da parceria da Nike com a gigante dinamarquesa de brinquedos mostra o interesse de ambas as marcas em fazer parte da jornada de seus consumidores em diferentes momentos da vida, expandindo as ocasiões de consumo e a relação afetiva com ambas, um conceito conhecido como 'love brand' (marca amada), explica Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM.

Em março, o Grupo Lego também anunciou uma parceria com a Senna Brands, e em conjunto com a McLaren, anunciou o o lançamento da McLaren MP4/4, de número 12, em formato montável e colecionável. É a réplica do carro pilotado por Ayrton Senna no primeiro título da carreira na Fórmula 1, em 1988. Essa junção, de acordo com a marca, "celebrou a paixão dos fãs pelas corridas, possibilitando momentos inesquecíveis para famílias aproveitarem juntas ao recriar um dos carros mais icônicos do mundo do automobilismo."

"O desafio está no DNA das duas marcas, seja relacionado ao físico e psicológico, ou ao intelectual e criativo. A união das duas abre espaço para novos tipos de desafio, maneiras de explorar limites e formas de fãs de uma marca verem e interagirem com a outra. Enquanto a Nike leva aos apaixonados por Lego o imaginário de ídolos de Jordan a Vini Jr, os dinamarqueses levam um lado mais leve e lúdico aos fãs de esporte - e ambas levam para o outro novas formas de experimentar o que amam", acrescenta Alexandre Mota, diretor de criação e planejamento da Agência End to End.