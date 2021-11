Creamy Skincare anuncia internacionalização e venda em pontos físicos

Em celebração aos dois anos da beauty tech Creamy Skincare, a marca curitibana anuncia sua internacionalização para o mercado americano, a abertura de uma pop up store na capital paranaense e venda em pontos físicos na Drogaria Iguatemi e Drogaria Discover.

Seu dinheiro está seguro? Aprenda a proteger seu patrimônio

A marca, que foi lançada em novembro de 2019, investindo 5 milhões de reais, se popularizou com produtos com fórmulas concisas a preços acessíveis. Em 2020, havia lista de espera com mais de 100 mil interessados.

Atualmente, os produtos da marca são desenvolvidos no Brasil e vendidos exclusivamente no e-commerce próprio.

Neste mês, oito lojas físicas do grupo DI estão com os produtos da marca à venda. Em São Paulo (Shopping Iguatemi São Paulo, Shopping Market Place, Vila Nova Conceição, Shops Jardins e Fazenda Boa Vista), Alphaville (Shopping Iguatemi Alphaville), e Curitiba (Shopping Pátio Batel).

Com investimento de 3 milhões de reais na exportação da marca, a marca almeja conquistar os americanos, referência no mercado de skincare e um dos maiores mercados da categoria.

Inicialmente, a Creamy exportará 4 produtos de seu portfólio, sendo estes: mandélico com alfa arbutin, vitamina C, ácido glicólico e ácido lático.

Em conversa com a Casual, Gabriel Beleze, CEO da Creamy conta sobre os projetos da empresa.

Por que a escolha em vender 4 produtos? Irão aumentar o portfólio para o mercado internacional?

Escolhemos começar com 4 produtos focados em tratamento. Trazendo um portfólio mais enxuto, conseguiremos realizar um trabalho melhor na educação do consumidor com relação aos produtos e com a proposta da marca.

Quais são as semelhanças e diferenças entre os consumidores de skincare brasileiros e americanos?

Com certeza a maior diferença é que o consumidor americano é mais atento aos ingredientes, conhecendo melhor as fórmulas. Uma semelhança é que ambos gostam bastante de fórmulas enxutas e efetivas, produtos realmente orientados a resultados.

As vendas serão através do e-commerce, ou pretendem ingressar em lojas físicas?

No começo as vendas serão através do e-commerce. Para 2023, pretendemos entrar nas lojas físicas.

Qual é a expectativa de crescimento da Creamy com a internacionalização?

A maior expectativa é nos tornarmos uma marca desejo também fora do Brasil, nos posicionando entre as líderes no segmento.

Qual será a representação do mercado americano para a marca?

Para o primeiro ano, temos como foco nos estabelecermos, entendendo como o mercado americano funciona. Desejamos que o mercado americano tenha uma grande representação no faturamento da marca.

Qual é a previsão de crescimento em 2021 e para o próximo ano?

Dobramos o faturamento em 2021 em relação a 2020. Para 2022, com a venda nos Estados Unidos, pretendemos crescer 120%.