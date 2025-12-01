União 'polvilha' açúcar no Pão de Açúcar em ação de 115 anos da marca

A União iniciou nesta segunda-feira, 1, as celebrações por seus 115 anos com uma campanha que transforma o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, em centro simbólico das comemorações. A marca do Grupo Camil lançou um FOOH (Fake Out of Home) no qual o cartão-postal carioca aparece “polvilhado digitalmente” com açúcar.

Produzida pela PROS, em parceria com a Lew’Lara\TBWA, a ação reforça a intenção da empresa de revisitar sua história e conectar tradição, brasilidade e consumo atual por meio de tecnologia e conteúdo multiplataforma.

A estratégia combina uma homenagem ao país com um movimento de fortalecimento de marca em diferentes frentes. O FOOH funciona como peça de topo de comunicação e abre uma sequência de ativações que passam por merchandising no MasterChef, produções durante o Brunch Weekend, conteúdos com influenciadores e iniciativas em pontos de venda.

Segundo a empresa, a campanha pretende ampliar a presença da União nos canais onde estão as decisões de consumo e onde a marca já construiu associação com culinária e preparo de alimentos.

“União é a marca que, há mais de um século, adoça momentos e promove conexões através do afeto e sabor”, diz Flávia Molina, CMO da Camil Alimentos. “Em seus 115 anos, a marca reafirma seu compromisso em promover experiências que unem tradição e inovação, mantendo viva a essência de um Brasil doce, acolhedor e criativo.”

Para a PROS, responsável pelo FOOH, o objetivo é transformar o monumento em narrativa de celebração. “Imagine comemorar 115 anos escolhendo um cartão-postal que leva açúcar no nome”, diz Katia Santos, diretora executiva de criação. “E pense: que mágico polvilhar digitalmente açúcar nesse pão gigante. Com essa ação, a gente quer lembrar todo mundo o quão bom é sonhar e como açúcar e doce constroem momentos afetivos e de encantamento.”

A campanha seguirá ao longo dos próximos meses com conteúdos especiais e mobilização nas redes sociais da marca. A União convida consumidores a compartilhar receitas, relembrar memórias e participar das ações que integram o calendário de aniversário.