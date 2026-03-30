Cimed lança linha com Palmeiras que vai de sabonetes a multivitamínicos

A Cimed avança na estratégia de patrocínio esportivo ao lançar uma linha de produtos licenciados em parceria com o Palmeiras, ampliando a atuação para além da exposição de marca.

A novidade inclui o desenvolvimento de quatro frentes de produtos — Carmed, Lavitan, Super e João e Maria — e integra distribuição, conteúdo e experiência como parte de um modelo que busca converter visibilidade em consumo.

O anúncio foi feito nesta segunda, 30, e será detalhado em um episódio especial do Palmeiras Cast, podcast oficial do clube, com participação do CEO da companhia, João Adibe Marques. A escolha do canal indica uma tentativa de direcionar a comunicação para a base de torcedores, por meio das plataformas do próprio clube.

O portfólio inclui Carmed Palmeiras; produtos da linha Super, com desodorante e shampoo; um kit da linha João e Maria, com colônia e sabonete líquido; e o Lavitan Multivitamínico Palmeiras.

Ao todo, são quatro itens de cuidados pessoais desenvolvidos em conjunto com o clube. Segundo a empresa, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, participou diretamente do processo.

A iniciativa insere o patrocínio em uma lógica de produto, com o objetivo de integrar esporte, saúde e lifestyle. “Nosso formato de patrocínio com o Palmeiras vai além de contrato tradicional. Estamos integrados com a estratégia do clube, além de termos uma forte conexão com a torcida, proporcionando experiências personalizadas dos nossos produtos”, diz João Adibe.

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A parceria também prevê desdobramentos em eventos, ações nas redes sociais e ativações com foco em experiência, com os produtos como ponto de contato central.

A estratégia acompanha um movimento mais amplo do mercado, em que patrocínios esportivos passam a operar como plataformas de negócios, com geração de receita incremental por meio de licenciamento e extensão de marca.

Para o clube, o projeto adiciona uma nova frente de monetização e relacionamento com o torcedor. “É com imensa alegria que estamos disponibilizando aos nossos milhões de torcedores e torcedoras esta linha especial de produtos desenvolvida com todo carinho pela Cimed. Tenho certeza de que a Família Palmeiras ficará muito satisfeita com a qualidade dos itens de saúde e beleza que a nossa parceria está proporcionando”, diz Leila Pereira.

A distribuição dos produtos será feita de forma gradual a partir da próxima semana, com presença nas maiores redes de farmácia do país, no e-commerce PalmeirasStore.com e nas lojas físicas da Palmeiras Store. A capilaridade da Cimed é um dos pilares da estratégia: a companhia atende diretamente mais de 90 mil pontos de venda e está presente em mais de 98% das farmácias brasileiras.

Com 49 anos de operação, a Cimed possui um portfólio de mais de 600 produtos e mais de 6 mil colaboradores. A empresa mantém estrutura própria de produção, com fábrica em Pouso Alegre (MG), centro de distribuição em São Sebastião da Bela Vista (MG) e mais de 26 unidades logísticas no país. Segundo a companhia, o crescimento ocorre em ritmo superior ao do mercado, com liderança em categorias como antigripais, vitaminas e medicamentos isentos de prescrição.

O investimento em esporte, embora não informado, faz parte dessa estratégia de expansão. A Cimed mantém patrocínios com a Seleção Brasileira, além de clubes como Palmeiras, Cruzeiro, Náutico e Botafogo-PB. Com o lançamento da linha licenciada, a empresa passa a explorar o patrocínio como canal direto de venda e construção de marca, conectando distribuição, conteúdo e base de fãs em um mesmo modelo.