Chocolate Sensação vira bombom, nhá benta e milkshake em collab com Brasil Cacau

Em uma estratégia que combina co-branding, nostalgia e expansão de portfólio, a Brasil Cacau estreia sua Temporada Sensação, uma collab com a Nestlé para trazer de volta ao centro da conversa um dos clássicos mais afetivos do mercado: o chocolate Sensação.

A novidade, que chega às lojas como aposta para o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, alinha-se ao processo de integração da chocolateria à multinacional suíça.

Desde que foi adquirido pela Nestlé, no ano passado, o Grupo CRM — proprietário das marcas Brasil Cacau, Kopenhagen e Kop Koffe — tem apostado em colaborações e licenciamentos para fortalecer a conexão com seu público. Um exemplo recente foi o lançamento do chocolate Lollo, na Páscoa.

A campanha "Pequenos gestos para um grande amor" quer reforçar a ideia de que “atitudes singelas têm o poder de transformar relações e criar memórias inesquecíveis”.

O apelo à memória afetiva é um dos pilares da estratégia, em um momento em que marcas buscam se conectar com públicos sobrecarregados por excesso de informação e ofertas. A parceria reforça a presença da Brasil Cacau no território da indulgência e da celebração, enquanto insere o Sensação, da Nestlé, em novos contextos de consumo.

“A união de um clássico do chocolate com o toque inovador da Brasil Cacau em uma jornada de consumo completa”, como define Marcos Freitas, gerente de marketing da Brasil Cacau.

O Sensação, conhecido por sua combinação de chocolate ao leite com recheio cremoso de morango, agora aparece em novos formatos: bombons, sobremesas e a Dinda Sensação, item que se incorpora ao portfólio fixo da marca.

Entre os lançamentos, destaque para a Dinda Sensação (R$ 16,99 – 90g), que une chocolate e marshmallow de morango – fórmula que acena ao público jovem e à tendência de texturas contrastantes. Já a Caixa de Bombons Sensação (R$ 53,99 – 126g) investe no design em formato de coração para reforçar a temática romântica, agregando valor simbólico ao presente e alinhando-se à prática de seasonal marketing.

A linha também se estende ao canal de cafeterias da Brasil Cacau, com três sobremesas exclusivas – milkshake, sundae e cascão Sensação – pensadas para o consumo imediato, estimulando a visita às lojas físicas e ampliando a presença da marca em momentos de experiência.

A estratégia phygital estreita a relação com o consumidor e estimula a geração de conteúdo para redes sociais. "Nossa proposta é trazer sempre experiências únicas para os nossos consumidores, e essa parceria com a Nestlé traduz exatamente isso", diz Freitas.

Neste ano, a Brasil Cacau registrou crescimento de mais de 50% nas vendas da Páscoa em comparação com o ano anterior. O desempenho foi impulsionado por uma estratégia que combinou expansão da rede de lojas, inovações no portfólio e parcerias com marcas conhecidas do público, como Chokito e KitKat, em colaboração com a Nestlé. A campanha de marketing, protagonizada por Léo Santana, contou com ações em pontos de venda, vitrines temáticas, degustações e ativações digitais.