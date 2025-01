Lollo em caixa de bombons: a nova aposta da Brasil Cacau para a Páscoa de 2025

Depois de relançar o chocolate da Turma da Mônica e vender mais de R$ 5 milhões em cerca de três meses, a Brasil Cacau dá sequência à sua estratégia de parcerias ao anunciar uma nova colaboração com o chocolate Lollo, da Nestlé. A novidade é uma caixa de bombons de chocolate ao leite com recheio de marshmallow sabor malte.

O Grupo CRM, proprietário das marcas Brasil Cacau, Kopenhagen e Kop Koffe, adquirido no ano passado pela Nestlé, tem apostado em colaborações e licenciamentos para fortalecer a conexão com seu público. Na última Páscoa, lançou ovos de Prestígio e Lollo, que se esgotaram rapidamente, sinalizando o início de sua integração à multinacional suíça.

Para a Páscoa de 2025, a fabricante nacional de chocolates retoma a parceria com a Lollo. A marca, que fez sucesso nos anos 1980, foi retirada das prateleiras em 1992 e voltou ao mercado em 2012, conquistando tanto os fãs de longa data quanto as novas gerações. A tendência "kidult" – adultos em busca de produtos e experiências nostálgicas – tem impulsionado ainda mais a presença do doce.

A nova caixa de bombons traz a suavidade do marshmallow, mantendo a característica "fofinha" que tornou a Lollo conhecida, prometendo uma experiência que une diferentes texturas e sabores.

“O ovo Lollo foi um sucesso absoluto na Páscoa passada, e já estamos nos preparando para esta, trazendo novidades para os fãs. A experiência vai além do sabor, resgatando memórias e criando novas tradições", diz Graziella Falótico, diretora executiva da Brasil Cacau. "E para os fãs de collab, nossa Páscoa está cheia de parcerias", adianta a executiva.

O produto estará disponível a partir de fevereiro nas lojas físicas da Brasil Cacau, no site, no app da marca e em apps de delivery, com preço sugerido de R$ 25,99 para a caixa de 90g.