CEO do Havas nega negociações com WPP e afasta tratativas

O Havas negou que esteja em negociações com a WPP, após informações rumores sobre uma possível fusão ou parceria entre os dois grupos de comunicação. Em memorando interno enviado aos funcionários, o chairman e CEO Yannick Bolloré afirmou que o grupo “não está em discussões com a WPP”.

Caso fosse adiante, a fusão formaria o segundo maior grupo de comunicação global em receita, atrás da Omnicom, que deve concluir neste mês a aquisição da Interpublic Group (IPG). Dados do Ad Age Datacenter mostram que a soma WPP + Havas ficaria atrás apenas da combinação Omnicom + IPG.

Ainda segundo o Ad Age, duas pessoas com conhecimento das conversas afirmaram que um acordo vinha sendo avaliado. Uma delas classificou as tratativas como “conversas sérias”, enquanto outra disse que a WPP não participou de negociações diretas com o Havas. A WPP declarou ao portal americano que “não comenta especulações”.

Após reiterar no documento os resultados do terceiro trimestre do Havas, Bolloré afirmou que o grupo segue uma estratégia de “aquisições complementares e direcionadas”, que, segundo ele, “contribui para o nosso forte ritmo, ao lado de parcerias estratégicas”.

O executivo acrescentou que o Havas poderia considerar “uma aquisição maior alinhada à estratégia da empresa”, como já havia mencionado na divulgação dos resultados trimestrais, mas reforçou que “não há atualmente nenhuma discussão desse tipo em andamento”.

Bolloré encerrou o memorando destacando os investimentos do grupo em inteligência artificial. Ele escreveu que, “sem nos distrair com rumores e ruídos”, o Havas permanece concentrado em acelerar a implantação da sua estratégia Converged.AI, “impulsionando a adoção de IA em todo o grupo” e entregando excelência “aos nossos clientes e prospects”. O executivo concluiu pedindo que as equipes continuem avançando “com ambição e confiança, moldando juntos o futuro da nossa indústria”.

A hipótese de acordo surge em um momento em que o Havas, independente desde o desmembramento da Vivendi aprovado pelos acionistas em dezembro de 2024, sinaliza abertura para parcerias. Em teleconferência de resultados em outubro, o CFO e COO François Laroze disse que o grupo “consideraria” um acordo com a Dentsu. O Havas também criou uma joint venture com a Horizon Media.

Executivos do setor ouvidos pelo Ad Age afirmaram que uma aquisição pelo grupo britânico seria difícil diante do cenário financeiro da WPP. A holding reduziu a projeção de crescimento orgânico para 2025 e reportou desempenho fraco no terceiro trimestre. Desde o início do ano, o valor de mercado da empresa caiu mais de 60%, enquanto a CEO Cindy Rose conduz uma agenda de simplificação do portfólio.