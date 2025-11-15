Marketing

WPP e Havas avaliam cenário para possível acordo, diz portal

Informações do Ad Age indicam que os grupos avaliam alternativas que podem incluir fusão ou parceria, sem confirmação das empresas; combinação ficaria atrás apenas da Omnicom com IPG em receita global

Redação Exame

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 17h34.

Uma possível fusão ou parceria entre WPP e Havas está em avaliação, segundo informações do Ad Age. Duas pessoas com conhecimento das discussões afirmaram à publicação que negociações estão sendo consideradas. Uma delas descreveu o movimento como “conversas sérias”, enquanto a outra disse que a WPP não participou de tratativas com a Havas.

Executivos ouvidos pela reportagem afirmaram que a Havas avalia a possibilidade de levantar capital, inclusive com apoio de private equity, para testar a viabilidade de um eventual acordo. A empresa não comentou o tema. A WPP afirmou ao Ad Age apenas que “não comenta especulações”.

Caso avance, uma fusão colocaria WPP e Havas como o segundo maior grupo de comunicação do mundo em receita, atrás da Omnicom — que deve concluir neste mês a aquisição da Interpublic Group (IPG). Dados do Ad Age Datacenter mostram que a soma WPP + Havas ficaria atrás apenas da Omnicom + IPG em receita global.

A Havas se tornou uma empresa independente em dezembro de 2024, após o desmembramento da Vivendi aprovado pelos acionistas da holding francesa. Desde então, a companhia tem indicado abertura para parcerias. Em teleconferência de resultados em outubro, François Laroze, CFO e COO, afirmou que a empresa “consideraria” um acordo com a Dentsu. A Havas também lançou recentemente uma joint venture com a Horizon Media.

Executivos do setor afirmaram ao Ad Age que uma aquisição pela WPP seria desafiadora devido ao momento financeiro do grupo britânico. A empresa revisou para baixo sua projeção de crescimento orgânico em 2025 e reportou resultados fracos no terceiro trimestre. A CEO Cindy Rose, no cargo desde setembro, vem defendendo uma agenda de simplificação do portfólio. O valor de mercado da WPP caiu mais de 60% desde o início de 2025.

