Quais são as franquias brasileiras com mais unidades no exterior? Veja ranking

O número de franquias brasileiras no exterior cresceu 26,3% entre 2022 e 2023, passando de 1.717 para 2.175 operações, segundo a Pesquisa de Internacionalização da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

O fortalecimento da internacionalização das marcas brasileiras é impulsionado por uma combinação de fatores.

O bom momento econômico do Brasil, que proporcionou maior fôlego financeiro para investimentos no exterior, aliado ao processo de digitalização do setor, tem facilitado a gestão de negócios à distância.

Além disso, a popularização de produtos com a marca Brasil, especialmente em segmentos como açaí, moda e serviços estéticos, tem aberto portas para o franchising brasileiro no exterior.

"Embora ainda haja muito espaço para avançar, começamos a perceber uma maior maturidade nos planos de expansão internacional das franquias brasileiras", diz Tom Moreira Leite, presidente da ABF.

Ele acrescenta que a pandemia teve um papel crucial nesse processo, forçando muitas empresas a repensarem suas estratégias de crescimento. "Há um planejamento mais estruturado, com consultoria especializada e um entendimento de que se trata de um processo de médio a longo prazo".

Os números das marcas brasileiras no exterior

Em 2023, o número de marcas brasileiras internacionalizadas se manteve praticamente estável, passando de 213 para 205.

A estabilidade do número de países com operações brasileiras, que caiu de 126 para 125, reflete a consolidação das marcas em mercados estratégicos. No entanto, o estudo também destaca a chegada de sete novos países ao radar das franquias brasileiras, incluindo Congo, Curaçao, El Salvador, Kosovo, Nigéria, Omã e Somália.

Natan Baril, diretor Internacional da ABF, destaca que, apesar de a velocidade de expansão ser uma preocupação para muitas marcas, a qualidade e o planejamento bem estruturado são os principais fatores de sucesso.

"A ABF continua a receber muitas consultas de marcas que estão se preparando para a internacionalização. O que importa não é apenas a quantidade de operações, mas sim a solidez dos planos", diz Baril.

Quais são as franquias com mais unidades no exterior?

SmartFit, Oakberry e Kumon lideram a lista de franquias com mais operações no exterior.

Marca Número de Operações no Exterior Smart Fit 845 Oakberry Açaí Bowls 421 Kumon 310 iGUi 285 O Boticário 164 Acium 155 Havaianas 95 Localiza 92 Espaçolaser 66 Chilli Beans 61

A pesquisa da ABF revela que os segmentos de Saúde, Beleza e Bem-Estar e Moda continuam liderando, com uma leve redução de 40 para 39 redes. A Alimentação, por sua vez, apresentou crescimento, passando de 32 para 36 marcas. A Educação, que estava em ascensão, mostrou uma leve queda, com 22 marcas, frente a 26 em 2022.

“Há uma demanda crescente por produtos brasileiros, como o açaí, que têm sido um destaque nas franquias que expandem internacionalmente”, diz Bruno Amado, gerente de Projetos Internacionais da ABF. A Maria Pitanga Açaíteria, por exemplo, é uma das marcas que se beneficiam desse movimento.

Quais são os países com mais franquias brasileiras?

Os Estados Unidos continuam sendo o destino mais procurado pelas franquias brasileiras, com 76 marcas em 2023, embora tenha havido uma redução de duas unidades em relação ao ano anterior.

Portugal segue como o segundo maior mercado, com um aumento de 56 para 71 marcas, enquanto o Paraguai permanece no terceiro lugar, com 54 operações.

Outros países da América Latina também apresentam crescimento, como Colômbia, Uruguai e México, que aumentaram sua participação no ranking.