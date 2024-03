Carmed Barbie: Cimed lança novo hidratante labial em parceria com a Mattel

Após parcerias bem-sucedidas em 2023, a Carmed agora se uniu à gigante global de brinquedos Mattel para desenvolver uma coleção especial em celebração ao aniversário de 65 anos de Barbie, comemorados em março deste ano.

Com o lançamento, a expectativa da Cimed, dona da marca de hidratantes labiais, é faturar mais de 80 milhões de reais já nos primeiros dias de venda para o varejo farmacêutico, assim como ocorreu em parcerias anteriores, a exemplo de Fini e a linha BFF com as atrizes Larissa Manoela e Maísa.

Juntas, essas campanhas impulsionaram as vendas do produto, somando 400 milhões de reais em faturamento em 2023, cerca de 2000% a mais do que no ano anterior. Além disso, as collabs fizeram a categoria de hidratantes labiais crescer mais de 90% no Brasil.

Onde encontrar o Carmed Barbie?

O Carmed Barbie chegará às farmácias de todo o país no dia 20 de março, com três sabores: Pink, Rose Gold e Crystal. Todos trazem nuances de cores e brilhos, em linha com o universo festivo de celebração do aniversário de Barbie. A unidade será vendida a um preço médio de 29,90 reais no ponto de venda.

“No ano passado, buscamos a Mattel para propor uma collab, que foi super bem recebida pela marca, e a partir desse contato, conseguimos desenvolver a coleção em seis meses", diz João Adibe, CEO da Cimed, que atingiu 3 bilhões de reais em faturamento em 2023 e quer crescer 66% em dois anos, chegando a 5 bilhões de reais.

A expectativa é que o novo produto dialogue com o público da geração Z, que já é consumidor de Carmed, bem como o público 30+, que têm uma relação afetiva com a boneca, presente na infância de grande parte das crianças da época.

"Enxergamos esse lançamento como um desdobramento de toda a repercussão que Barbie teve em 2023, com o lançamento do “Barbie, O Filme”, trazendo a essência da boneca para o hidratante labial, um outro universo de experiências diferente do que Barbie já tem presença consolidada. Não temos dúvidas de que será um grande sucesso”, complementa Adibe.