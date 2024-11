Burger King envia Pix para milhões de consumidores em ação de Black Friday

O Burger King adotou uma abordagem diferenciada para se destacar durante a Black Friday, utilizando o Pix como ferramenta de marketing. Em vez de investir em canais tradicionais de mídia, a rede de fast food vai enviar R$ 0,01 para 19 milhões de membros do programa de fidelidade, o Clube BK, com uma mensagem sobre a promoção de 2 BK Franguinhos por R$ 0,25.

A ação faz parte da campanha #BKFriday, que ocorrerá entre 25 e 29 de novembro, e explora o CRM, utilizando o Pix para comunicação direta com os consumidores. A abordagem personalizada visa gerar engajamento, aproveitando o método de pagamento popular no Brasil.

“O que as pessoas querem na Black Friday é ganhar, e foi exatamente isso que entregamos: dinheiro direto no celular delas, via Pix. Mais do que uma campanha, essa mecânica criou um formato de mídia inovador que impacta e vira assunto, conectando o BK de forma única ao consumidor na semana mais competitiva do ano no varejo”, diz Igor Puga, CMO de marketing da Zamp, master franqueada do Burger King no Brasil.

O uso do Pix na estratégia é um reflexo do comportamento do consumidor brasileiro, que já adota o pagamento instantâneo como rotina. Em 2023, foram realizados mais de 35 milhões de Pix de R$ 0,01 no país.

Segundo Puga, os dados utilizados na campanha já são parte do processo transacional do programa de fidelidade, que segue a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). “O uso desses dados para enviar o Pix de volta aos consumidores está dentro do escopo da LGPD, pois são dados já fornecidos e consentidos pelos clientes no contexto da compra”, explica o executivo.



A ideia do BK, ao integrar plataformas digitais e físicas e utilizar dados e tecnologia, é se destacar em um período altamente competitivo, em que marcas investem pesadamente em promoções tradicionais. Em 2024, a Black Friday deve movimentar R$ 9,3 bilhões no Brasil, gerando grande expectativa entre as marcas.

Cerca de 62% dos consumidores já planejam suas compras, o que aumenta a procura por descontos e promoções. Segundo dados da agência Conversion, o digital deve dominar este ano, com 91% dos brasileiros buscando preços e ofertas online.

A promoção de 2 BK Franguinhos por R$ 0,25 é uma adaptação da tradicional oferta de 2 Whopper por R$ 25,90. Durante a Black Friday, a marca mantém essa promoção, que estará disponível no balcão, BK Drive, totens de autoatendimento e Clique & Retire dos restaurantes participantes.

Como garantir 2 BK Franguinhos por R$ 0,25

A promoção de Black Friday estará disponível de 25 a 29 de novembro nas unidades participantes do Burger King Brasil. Cada cliente poderá adquirir uma porção de 2 BK Franguinhos por R$0,25, com limite de uma compra por vez e por nota fiscal. Confira as lojas participantes e não participantes no link.