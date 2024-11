Black Friday: EXAME libera maratona de aulas sobre inteligência artificial com 90% de desconto

Se você deseja fazer parte da futura geração de especialistas em inteligência artificial, o caminho não está na Netflix, nem no Amazon Prime, mas na Maratona Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios – um treinamento com quase duas horas de conteúdo, que incluem uma aula ao vivo na segunda-feira, 25 de novembro, às 19h47.

E há outra boa notícia. Em meio ao frenesi de promoções da Black Friday, a EXAME surpreende o mercado com uma oferta voltada para o universo da educação. Por tempo limitado, o treinamento está com um desconto de 90% e sai por apenas R$ 29,90.

Para fazer sua inscrição, basta clicar aqui. Os inscritos têm até domingo, 24 de novembro, para assistir ao conteúdo da maratona e estar preparado para a aula ao vivo na quinta-feira. Na ocasião, os alunos vão conhecer uma iniciativa inédita da EXAME, que vai cuidar do desenvolvimento profissional dos seus alunos pelos próximos dez anos.

Veja o que as aulas vão ensinar

AULA 1 - A GRANDE TRANSFORMAÇÃO ARTIFICIAL

Mercado de trilhão de dólares: crescimento rápido e exponencial da IA

Cases de sucesso: empresas líderes e suas estratégias vencedoras

Aprendizado prático: o que você pode absorver desses exemplos

Como começar: ferramentas essenciais para se destacar com IA

Desenvolvimento de carreira: oportunidades que a IA oferece

AULA 2 - AS 4 ETAPAS PARA O SEU SUCESSO PROFISSIONAL COM IA

Inspiração: A história de Miguel Fernandes e seu sucesso com IA

Etapas do sucesso: 4 passos para se tornar especialista em IA

Primeiros passos: como desenvolver habilidades e aplicar IA

AULA 3 - OS CAMINHOS DO ESPECIALISTA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Demanda do mercado: escassez de profissionais qualificados em IA

Por onde começar: 3 principais formas de atuação na área

Plano de carreira: estratégia prática para alcançar o sucesso profissional

AULA 4 - TORNE-SE UM ESPECIALISTA EM IA: SUA JORNADA AO VIVO

Aprofundamento: perguntas ao vivo com Miguel Fernandes

Engajamento: conecte-se com o mentor para alavancar sua carreira

Miguel Fernandes será seu professor

Quem ministra as aulas do Pré-MBA em IA da EXAME é um dos maiores especialistas em inteligência artificial do Brasil: Miguel Fernandes. Formado em Engenharia de Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Miguel também e especialista em Sociologia Política e Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Além disso, Miguel já fundou e vendeu 4 startups, e hoje se dedica a ensinar pessoas e empresas a usarem tecnologias emergentes para moldar seus futuros. É também palestrante, executivo, escritor e professor, com foco em Inteligência Artificial.

Miguel Fernandes, Chief Artificial Intelligence Officer na EXAME (Leandro Fonseca/Exame)

Fernandes acredita que “qualquer profissional pode se tornar um especialista em IA, independente da área de formação”. Ou seja, não importa se a experiência profissional está em marketing, finanças ou operações: o programa é voltado para aqueles que desejam se especializar no setor.

