Quando é a Black Friday de 2024?

A Black Friday caiu no gosto dos brasileiros nos últimos anos, atraindo milhões de consumidores com descontos em produtos e serviços variados. Neste ano, o dia de descontos cairá no dia 29 de novembro, a última sexta-feira do mês.

A data foi originada nos Estados Unidos e, por lá, acontece depois do feriado de Ação de Graças. Por aqui, ela foi introduzida em 2011 e se tornou um evento esperado tanto por varejistas quanto por consumidores.

Desde então, a Black Friday se consolidou como o marco inicial da temporada de compras de fim de ano. Diferente de outras datas promocionais, o evento foca em descontos expressivos, abrangendo desde itens de tecnologia até produtos de uso diário, como fraldas.

Para 2024, a expectativa é de que o volume de vendas supere o dos anos anteriores, especialmente com a retomada econômica e o crescimento das compras online no Brasil.

A importância da data no calendário comercial brasileiro

A Black Friday brasileira começou tímida, restrita ao comércio eletrônico. No entanto, com o passar dos anos, passou a englobar também lojas físicas e marketplaces.

Hoje, grandes varejistas e pequenos comerciantes participam do evento, que passou a representar uma parcela significativa do faturamento anual.

Em 2023, a Black Friday movimentou R$ 7,2 bilhões só no comércio online, segundo dados da ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico). Para 2024, estimativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apontam para um lucro total de R$ 5,22 bilhões..

Preparação para a Black Friday 2024

Os consumidores devem começar a se preparar com antecedência para a Black Friday. A recomendação é fazer uma lista de produtos desejados e acompanhar os preços semanas antes do evento para identificar as melhores ofertas. Plataformas de comparação de preços, como Zoom e Buscapé, ajudam a verificar a evolução dos valores e evitam falsas promoções.

Outra dica importante é verificar a confiabilidade das lojas. Sites de reclamações, como Reclame Aqui, fornecem informações sobre o histórico de atendimento das empresas, o que é essencial para evitar transtornos.

Impacto no comércio eletrônico e físico

O comércio eletrônico continua sendo um dos maiores beneficiados pela Black Friday. Em 2024, espera-se que as vendas online representem uma parcela ainda mais significativa do total, impulsionadas pela conveniência e pelas promoções exclusivas para este canal. Por outro lado, o comércio físico também se adaptou, promovendo ofertas que atraem consumidores para as lojas.

Muitas redes varejistas estão investindo em estratégias como o "esquenta Black Friday", com promoções antecipadas que incentivam as compras ao longo de todo o mês de novembro.

Essa prática é comum no Brasil e ajuda a diluir o volume de vendas, evitando sobrecarga nos sistemas de pagamento e nas entregas.