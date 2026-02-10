Governo Trump deve cortar US$ 600 milhões em saúde em estados democratas, diz jornal

O Departamento de Saúde dos Estados Unidos vai suspender US$ 600 milhões em repasses destinados a programas de saúde pública em quatro estados governados pelo Partido Democrata.

Os cortes atingem Califórnia, Colorado, Illinois e Minnesota, eliminando verbas voltadas a parcerias com organizações não governamentais e projetos locais mantidos pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

Segundo o The New York Post, parte dos recursos será bloqueada ainda nesta semana, enquanto o restante deixará de ser repassado na próxima.

A decisão afeta programas focados em contratações, modernização tecnológica, resposta a epidemias e ações de proteção a comunidades vulneráveis, de acordo com o jornal americano, que teve acesso a um documento oficial do governo do presidente Donald Trump detalhando os cortes.

Um porta-voz do Departamento de Saúde afirmou ao jornal que os fundos foram cancelados por não representarem as "prioridades" atuais da pasta, embora tivessem sido aprovados previamente pelo Congresso.

As mudanças fazem parte de um pacote mais amplo de cortes orçamentários conduzido pelo Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca (OMB), que também prevê a suspensão de US$ 943 milhões em recursos voltados ao Departamento de Transporte.

(Com informações da agência EFE)