Black Friday 2024: quanto tempo duram os descontos?

A Black Friday 2024 no Brasil terá início oficialmente em 29 de novembro, mas as promoções não estão restritas a essa data.

Por aqui, a semana da Black Friday ganhou o nome de Black Week, com descontos e ofertas que se estendem por vários dias. A adaptação reflete o comportamento do consumidor brasileiro, que busca mais tempo para comparar preços e fazer as compras com calma.

A Black Week tem se consolidado no mercado nacional como uma oportunidade tanto para os consumidores quanto para os lojistas. Os clientes aproveitam mais tempo para adquirir produtos com descontos, enquanto as empresas conseguem administrar melhor a demanda, reduzindo os riscos de sobrecarga em seus sistemas e entregas. Nos últimos anos, a Black Week tem terminado na segunda-feira seguinte à Black Friday. Em 2024, isso acontecerá no dia 2 de dezembro.

Black Week: um modelo adaptado ao consumidor brasileiro

Diferentemente dos Estados Unidos, onde a Black Friday ocorre exclusivamente na sexta-feira após o feriado de Ação de Graças, o Brasil adotou o conceito de uma semana inteira de promoções.

Desde o início da Black Friday no país, em 2011, o evento vem se transformando, com lojas físicas e online expandindo as ofertas ao longo da semana.

Em 2024, a expectativa é de que a Black Week seja ainda mais movimentada, com grandes varejistas promovendo descontos não apenas no dia 29 de novembro, mas em todos os dias anteriores e posteriores à data oficial. A prática tem se mostrado vantajosa para o consumidor brasileiro, que valoriza a oportunidade de pesquisar e planejar suas compras.

Como aproveitar os descontos da Black Week 2024

Para tirar o máximo proveito da Black Week, os consumidores devem se preparar com antecedência. Algumas dicas práticas incluem:

Planeje suas compras: faça uma lista com os produtos desejados e defina um orçamento para evitar compras por impulso.

Acompanhe os preços com antecedência: utilize ferramentas de comparação, como Zoom ou Buscapé, para verificar a evolução dos valores e garantir que o desconto seja real.

Pesquise a reputação das lojas: Antes de finalizar uma compra, consulte sites como Reclame Aqui para verificar a confiabilidade do vendedor.

Evite deixar para o último dia: as ofertas da Black Week podem acabar antes da sexta-feira, devido à alta demanda. Antecipar as compras aumenta suas chances de encontrar o que procura.

Setores mais buscados na Black Week

Tradicionalmente, as categorias de tecnologia, moda e eletrodomésticos lideram as vendas na Black Week. Em 2024, a expectativa é de que produtos como smartphones, televisores, eletroportáteis e roupas sejam os mais procurados.

Outra tendência que vem crescendo no Brasil são os descontos em serviços, como pacotes de viagem, cursos online e assinaturas de plataformas de streaming. Esses setores devem se beneficiar do formato estendido da Black Week, ampliando as opções para os consumidores.

Black Week e o impacto no comércio nacional

A Black Week desempenha um papel importante no varejo brasileiro, especialmente no comércio eletrônico. Em 2023, as vendas durante esse período movimentaram bilhões de reais, e a projeção para 2024 é de crescimento, impulsionado pela recuperação do poder de compra dos brasileiros e pelo aumento das compras digitais.

Empresas de todos os tamanhos se preparam para atender à alta demanda, com investimentos em logística, marketing digital e sistemas de pagamento. Além disso, campanhas promocionais antecipadas, conhecidas como "Esquenta Black Friday", ajudam a atrair consumidores ao longo de todo o mês de novembro.

A evolução da Black Friday no Brasil

Ao longo dos últimos anos, a Black Week consolidou-se como um dos períodos mais importantes do calendário comercial brasileiro. O modelo adaptado, com promoções que se estendem por vários dias, atende às necessidades dos consumidores e lojistas, criando uma experiência mais eficiente para todos os envolvidos.

Em 2024, o desafio será continuar entregando descontos reais e uma experiência de compra satisfatória. A Black Week representa não apenas uma oportunidade de vendas, mas também um momento para fidelizar consumidores, que esperam ofertas atrativas e um atendimento eficiente.