Bob’s cutuca Méqui e BK em campanha romântica e dá Milk Shake em dobro para casais “rivais”

O Bob’s não perdeu a chance de provocar, com bom humor, seus maiores concorrentes neste Dia dos Namorados. A rede lançou uma campanha criativa que dá Milk Shake em dobro para casais com nomes “suspeitos”: B+K e M+C. As combinações, claro, remetem diretamente às siglas de Burger King e McDonald’s, numa ação que brinca com a rivalidade do fast-food enquanto celebra todas as formas de amor.

De 10 a 15 de junho, quem quiser aproveitar a promoção precisa apenas marcar o @ do seu par nos comentários do post oficial da campanha no Instagram. Vale tudo: apelidos, sobrenomes estranhos e até nicks inventados — contanto que as letras se encaixem em alguma das duplas criadas pela marca. Depois, os casais recebem um cupom por mensagem direta para resgatar dois Milk Shakes pelo preço de um.

“A gente entende que o território de marca que o Bob’s ocupa permite esse tipo de campanha mais leve, divertida e conectada com o dia a dia do nosso consumidor”, diz Renata Brigatti Lange, diretora de marketing da rede. “A ideia é celebrar o amor de forma inusitada, aproximar o público e ainda reforçar um dos nossos principais ícones, o Milk Shake.”

Por trás do tom descontraído, há uma estratégia sólida de dados e relacionamento. Para usar o cupom, o consumidor precisa estar cadastrado no Bob’s Fã, o programa de fidelidade da rede, e informar o CPF no momento da compra. Com isso, o Bob’s amplia sua base de dados e fortalece o vínculo com o cliente — uma vantagem competitiva importante em um setor em que a recorrência e a personalização fazem toda a diferença.

A ação, no entanto, é válida apenas para compras presenciais. Pedidos via delivery não participam da promoção, e há uma lista de lojas fora da campanha disponível no site oficial da marca. “O objetivo é justamente atrair o público para os nossos pontos de venda e estimular uma experiência de marca mais próxima”, afirma Lange.

A campanha do Bob’s se encaixa numa tendência mais ampla do marketing atual: o uso de datas comemorativas como alavancas para fortalecer a conexão emocional com o público — e, ao mesmo tempo, gerar resultados em performance. Marcas como O Boticário, Coca-Cola e C&A têm apostado cada vez mais em narrativas que misturam afeto, diversidade e cotidiano para se aproximar do consumidor de forma mais significativa.

No caso das redes de alimentação, essa disputa vai além do sabor. “Hoje, conquistar a atenção do cliente é tão importante quanto agradar o paladar”, afirma Lange. “Campanhas que incentivam o engajamento nas redes sociais e geram cadastros em plataformas próprias criam um círculo virtuoso de relacionamento, fidelização e dados.”

Mais do que uma brincadeira com siglas famosas, a ação posiciona o Bob’s de forma estratégica no mercado. Ao combinar criatividade, irreverência e uma mecânica simples, a marca reafirma seu DNA brasileiro e aproveita o momento para crescer com consistência no digital.