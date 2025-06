Amazon resgata música banida para reforçar apoio ao futebol feminino

A Amazon Brasil lançou uma nova campanha voltada ao futebol feminino a partir da regravação da música Futebol Feminino, composta na década de 1940 e proibida por decreto em 1941, quando a prática do esporte por mulheres foi vetada no país. A ação conta com a participação de 11 jogadoras e marca o início de uma série de ativações da marca ao longo do ano.

As atletas Amanda Gutierres, Byanca Brasil, Carol Gil, Gabi Zanotti, Glaucia Cristiano, Kaylaine Souza, Marzia Raposo, Mimi Souza, Tayla Carolina, Thaisinha Duarte e Vic Albuquerque emprestam suas vozes à nova versão da canção. A regravação, com arranjos contemporâneos, foi produzida pelo Cabaret Studio. O processo de gravação também foi registrado em vídeo.

“A música que amarra nossa campanha não é apenas uma homenagem ao talento dessas atletas, mas também um marco que lembra tudo o que gerações de mulheres enfrentaram para transformar a participação feminina no futebol em uma realidade respeitada e admirada”, diz Lillian Dakessian, diretora de marca e comunicação da Amazon Brasil.

A campanha foi criada pela AlmapBBDO com o conceito “Elas entregam a raça. A Amazon entrega todo o resto”. Além da música, a iniciativa inclui um filme institucional, minidocumentários, debates, conteúdos nas redes sociais e ações com presença da marca em eventos ligados ao futebol feminino.

Para dar rosto à campanha, a Amazon escalou a jornalista Fernanda Gentil, conhecida por sua atuação no jornalismo esportivo. Ela participa da divulgação dos conteúdos e da articulação do projeto com o objetivo de amplificar a representatividade de mulheres no esporte.

“Mais do que uma campanha, temos aqui um resgate histórico. Reunir essas atletas para dar voz, literalmente, a uma música banida numa época em que as mulheres não podiam jogar futebol é uma forma poderosa de transformar comunicação em cultura”, diz Maysa Oliveira, head de atendimento e negócios da AlmapBBDO.

A canção regravada traz trechos que fazem referência direta à resistência enfrentada por mulheres que buscaram espaço no futebol, como: “Eu não gostava, mas fiquei gostando / De ver as mulheres no campo jogando / Elas correndo e a bola rolando...”.

Em maio, a Amazon já havia anunciado o patrocínio ao Campeonato Paulista e ao Brasileirão Feminino. A empresa afirma que o apoio faz parte de uma estratégia de longo prazo para aumentar a visibilidade das atletas e fomentar discussões sobre equidade e legado no esporte.