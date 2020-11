Black Friday da Vivo tem memes, Ivete Sangalo e parcelamento em 21x

A Vivo estreia amanhã sua nova campanha de Black Friday, novamente com Ivete Sangalo como garota-propaganda para a data. Com o intuito de se aproximar do público jovem, o vídeo traz memes modernos e “clássicos”, com os quais a cantora interage para anunciar as ofertas da companhia. A campanha estreia amanhã e será veiculada na TV Aberta, Pay TV, OOH e mídia online.

Em um ano de restrição dos gastos dos brasileiros – e, consequentemente, de maior disposição para pesquisar preços – a operadora aposta no parcelamento para trazer novos clientes. Smartphones como da Samsung, Motorola e LG poderão ser parcelados em até 21 vezes sem juros, além de caixas de som, tablets, carregadores e itens para casa inteligente.

“Em 2020, queremos obter uma taxa de crescimento ainda maior do que a das últimas edições. Somos um hub de tecnologia e queremos reforçar nossos diferenciais para os consumidores”, afirma Alan Hessel, diretor de Consumer Electronics da Vivo, em comunicado.

Os clientes poderão aproveitar as ofertas e descontos até o dia 30 de novembro, nas lojas físicas e online – pela internet, a companhia oferece também frete grátis. A companhia tem ofertas tanto para clientes pessoa física quanto para empresas.

Veja abaixo as principais ofertas para a data:

Planos pós: quem migrar para plano pós-pago do dia 20 ao dia 30 de novembro vai ganhar bônus de internet mensal que pode checar a 50GB por 12 meses. Basta acessar o site https://www.vivo.com.br/para-voce/ofertas/black-friday para saber todas as informações.

Recarga pré-pago: quem fizer recargas com valores a partir de R$ 30 vai ganhar bônus de 10 GB, com validade de 7 dias. A promoção é válida para recargas feitas nos canais digitais, de 20 a 30 de novembro. No site vivo.com.br/oferta-recarga é possível ter acesso a todas as informações.

Planos controle: a Vivo oferece bônus de 5GB por mês, durante 12 meses, para a contratação de planos Controle. Quem migrar de outras operadoras para a Vivo ganha ainda mais 2GB por mês, por um ano. Para consultar todas as condições, acesse: http://www.vivo.tl/blackfridaycontrole

Vivo Easy: até dia 30, a operadora oferece cashback de 100% na contratação ou renovação do Easy Prime, plano digital de celular que permite ao usuário fazer suas escolhas, montando um plano do seu jeito.