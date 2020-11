Black Friday com dinheiro de volta: varejistas com ofertas mais agressivas

Com a popularização da Black Friday no Brasil, as empresa estão apostando em variados modelos de oferta, chegando a oferecer a maior parte do dinheiro de volta na modalidade conhecida como cashback.

Segundo dados do Google, a mentalidade do cliente em relação às ofertas está mudando aos poucos. O volume de buscas por cupom é 35 vezes maior que por cashback, mas o interesse por termos relacionados a cashback cresce em um ritmo mais acelerado, em 74% ao ano, enquanto que cupom cresce em torno de 30%.

Veja abaixo algumas ofertas para aproveitar nesta semana:

Méliuz – A plataforma de cashback preparou o #BlackFridayFestival e, juntamente com as lojas, vai devolver até 50% do valor das compras iniciadas pelo site ou app da plataforma. O benefício é cumulativo com os descontos oferecidos na data. São mais de 40 lojas e marcas, de diferentes categorias e produtos ofertas.

Entre as opções ativas está a Norton com 50% de cashback, a ZX Ventures (Cervejas Hoegaarden, Patagônia, Colorado, Wals e Goose Island) de 30% a 40%; bebidas destiladas da Pernod Ricard – de 15% a 30%; Marisa – 10%; O Boticário – 8%; Dell – 7,5%; Adidas – 6,5% e mais.

Ame – A carteira digital Ame, plataforma virtual das Lojas Americanas e da B2W, criou uma oferta de cashback para quem estiver precisando de dinheiro na Black Friday. Até 30 de novembro, quem fizer um contrato de crédito pessoal oferecido pela fintech Rebel através da plataforma terá cashback de 6% do valor do empréstimo. A linha de crédito pessoal da Rebel na Ame tem limite de 30.000 reais. O benefício de 6% do cashback é automático e será aplicado para qualquer valor. Portanto, se o cliente contratar 10.000 reais, receberá de volta 600 reais. Se o empréstimo for de 30.000 reais, o cashback chega a 1.800 reais.

Quem comprar nas Americanas e pagar com o Ame também terá ofertas exclusivas como: Cama Box King Colchão Molas Ensacadas Com Pillow de Tecnologia Tridimensional Ortopédica Relax BF Colchões com 70% de volta pagando pelo app; ou Guarda Roupa Casal Paloma 3 Pts Espelho Central Branco – M. Arapongas com 50% cashback pelo Ame Digital.

Magazine Luiza – A varejista que prometeu muitos descontos na Black das Blacks também terá cashback. O smartphone Samsung Galaxy A21S de 64 GB terá 50% de cashback, mesmo percentual do smart Moto One Fusion 128 GB. Aspirador de pó, caixa de som, conjunto de panelas e outros itens também entrarão na dinâmica de ofertas com diferentes percentuais de dinheiro de volta.

Vivo – Até 30/11, a Vivo oferece cashback de 100% na contratação ou renovação do Easy Prime, serviço de assinatura mensal do Vivo Easy, plano digital de celular que permite ao usuário fazer suas escolhas, montado um plano do seu jeito. Com a promoção, o cliente recebe de volta o valor integral da mensalidade do Easy Prime para usar no próprio aplicativo.

Tim — Além de todas as ofertas da Black Friday, os clientes TIM podem parcelar o smartphone em até 18 vezes sem juros nos cartões de crédito C6 Bank. E quem for do segmento pós-pago ainda recebe de volta R$ 100 em cashback na compra do aparelho novo.

Visa – Válida entre os dias 15 e 30 de novembro, a campanha Roleta Visa da Sorte contará com mais de 7 mil sorteios de diferentes valores de créditos entre R$ 25 e R$ 500 a serem devolvidos ao consumidor em forma de cashback. Para participar é preciso se cadastrar na campanha e estar dentro do regulamento.

PagBank – Nesta semana, os usuários que efetuarem pagamento de boletos ou contas de consumo com cartão de crédito de qualquer banco no aplicativo PagBank, do PagSeguro, parcelando em até 12 vezes, terão direito a cashback de 10% com valor máximo de até R$ 1 mil.

Rappi – Na vertical de viagens do aplicativo será possível conseguir 20% de cashback nas compras de passagens de avião, ônibus, acomodação em hotéis e em todos os outros serviços oferecidos no novo marketplace.