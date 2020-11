Dados do Twitter mostram que Brasil é o segundo país que mais publica sobre Black Friday no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

De acordo com o levantamento conduzido pela plataforma, a conversa é tão relevante que registrou um crescimento de +130% ano contra ano sobre o assunto. Só em 2019 foram mais de 2,6 milhões de tuítes sobre o tema, sendo que 89% das conversas foram positivas ou neutras.

A tradição de grandes descontos tem chamado a atenção do consumidor brasileiro, que declarou (64%) que a data é uma boa oportunidade para comprar itens que não comprariam sem o desconto. Inclusive os valores reduzidos nos preços dos produtos estão no primeiro lugar entre as ofertas preferidas dos consumidores, com 86% das menções. Frete grátis (57%) e combos — compras com itens conjuntos — (35%) fecham o Top 3. Parcerias com apps de cashback (receber de volta uma parcela do valor gasto), prática recente no Brasil e que ainda não caiu nas graças da população, aparece com apenas 17%.

Em 2020, por causa da pandemia de covid-19, espera-se que a grande maioria das compras deva ser feita de forma eletrônica em lojas virtuais. Mas isso não será um problema para que o mercado se aqueça ainda mais para a data.

As pessoas no Twitter disseram que já estão mais do que acostumadas a fazer compras online na Black Friday. 40% da audiência declarou que sua frequência de compras online cresceu nos últimos três meses. E um em três entrevistados relatou já ter feito compras online em Black Fridays passadas.

Vestuário em geral (incluindo roupas e sapatos) é a categoria que desperta o maior interesse dos consumidores para este ano (60%). Celulares (55%), computadores e itens relacionados (53%), livros/quadrinhos/revistas (47%) e videogame/consoles (38%) fecham o Top 5.

Quais as categorias que as pessoas do Twitter comprariam na Black Friday?

60% – Roupas/sapatos/vestuário em geral

55% – Celulares

53% – Computadores e itens relacionados

47% – Livros/quadrinhos/revistas

38% – Video games/consoles

37% – Produtos de beleza e cuidado pessoal

35% – Eletrodomésticos e itens para casa

28% – Televisores

22% – Assinaturas de apps/serviços de streaming