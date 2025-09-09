Iphone 17 não anima investidores e Apple recua na bolsa após lançamento

As ações da Apple costumam cair em dias de lançamento de novos modelos de iPhone e não foi diferente nesta terça-feira, 9.

Os papéis negociados na Nasdaq operavam em baixa moderada ao longo da manhã, mas assim que os lançamentos foram oficializados, as perdas se acentuaram. Às 15h39 (horário de Brasília), a ação da Apple recuava 1,4%.

Qual foi o lançamento feito pela Apple?

Dois novos aparelhos foram anunciados hoje: o iPhone 17 e o iPhone Air, o modelo mais fino lançado pela Apple.

O iPhone 17, mais aguardado, terá bordas mais finas, vidro mais resistente e uma super câmera. Afora a estética, está mais potente, com chip A19, que promete ganhos em velocidade e eficiência. Em termos de hardware, o aparelho se apresenta como preparado para rodar modelos de inteligência artificial diretamente no dispositivo.

Mas novas funcionalidades relacionadas a IA não foram anunciadas - conforme já imaginavam alguns analistas. E esse é um fator visto como fundamental hoje para destravar valor para as ações da Apple, com a perspectiva de um super ciclo de venda de iPhones.

Ao menos o hardware mais parrudo abre espaço para que essas funcionalidades sejam implementadas em algum momento, e essa parte já havia sido prevista pelo analista Pedro Oiticica, da Nextep, com quem a EXAME conversou antes da divulgação do iPhone 17.

"Os anúncios desta terça-feira servem para criar os pilares de sustentação de um novo futuro em que a empresa tenha aparelhos potentes, capazes de processar software, com tecnologias que permitam o surgimento dessas funcionalidades imersivas. É com elas que, no meu entender, a Apple pode criar uma futuro de crescimento mais acelerado", disse ele.

Até o fechamento de ontem, as ações da Apple acumulavam queda de 5,7% no ano. Mas os papéis passaram por um recente 'rali', com valorização de 41% desde que atingiu a mínima de US$ 169,21 em abril deste ano.